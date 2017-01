Vermischtes Hohenburg

26.01.2017

Für FFW-Kommandant Andreas Pollinger und seine Mannschaft war es ein eher ruhiges Jahr, was die Zahl der Einsätze betrifft. Aber dennoch dürfe man sich nicht darauf verlassen, dass nicht schon morgen größere Einsätze zu fahren sind, betonte er bei der Jahreshauptversammlung.

Jede Woche unterwegs

Geplant: Neues Auto

Immer ein kleiner Vorsprung Neunmal, übers Jahr verteilt, waren die Aktiven beisammen, um die Weichen für ihre Arbeit zu stellen. Dazu kamen vier Schulungen und Vorträge, eine Übung mit Adertshausen und den Helfern vor Ort (HvO) in Spieshof sowie die Brandschutzwochen-Großübung in Ransbach. Zwei Leistungsabzeichen wurden errungen. Thomas Meckl hat den Gruppenführerlehrgang bei der Feuerwehrschule Lappersdorf besucht. Jetzt wurde er zum Löschmeister ernannt. Laut Jugendleisterin Cindy Härtl sind fünf Jugendliche in Ausbildung. Ihre Sprecherin ist Elisa Hollweck. Besucht wurden die Jugendwarttagung in Diebis und die Jugendwartschulung in Auerbach. Erfolgreich war der Nachwuchs beim Wissenstest der Stufe I - III und beim Jugendleistungsabzeichen.



Vorsitzender Markus Weigert erinnerte daran, dass der FFW-Verein 31 Termine wahrgenommen hat - vom Florianstag in Wolfsbach bis zu kirchlichen Festen. Bürgermeister Florian Junkes und Kreisbrandmeister Alexander Graf dankten für die Bereitschaft zur Mitarbeit. "Es ist besonders wichtig und hilfreich, dass draußen in der Fläche die Feuerwehren mit ihrer Ortskenntnis immer einen kleinen Vorsprung haben. Aber auch, dass die Feuerwehren das gesellschaftliche Leben in den Dörfern entscheidend mitgestalten", sagte Junkes. (bö)

Mendorferbuch. (bö) Achtmal wurde im vergangenen Jahr die Feuerwehr Mendorferbuch-Egelsheim alarmiert. "Die technischen Hilfeleistungen haben im Vordergrund gestanden", sagte Pollinger.Schaut man etwas genauer in die Bilanz, stellt man fest, dass Mitglieder der Wehr mindestens einmal die Woche für ihren Verein und die aktive Wehr unterwegs waren.Wie Vorsitzender Markus Weigert informierte, gehören dem FFW-Verein derzeit 173 Mitglieder an, davon 19 Ehrenmitglieder. Über die Vereinsfinanzen berichtete Martin Inselberger, Schriftführer Matthias Weigert informierte über Ereignisse des vergangenen Jahrs.Auf 54 Einsatzkräfte, darunter acht Frauen, kann die aktive Truppe zurückgreifen. Fünf Jugendliche sind in Ausbildung. Dieses Jahr wollen die Mendorferbucher nicht nur Löschabzeichen erringen, sondern auch ihr Gerätehaus umbauen.Mittelfristig ist geplant, in den kommenden Jahren ein neues Feuerwehrauto anzuschaffen. Gedacht ist dabei an die Kategorie eines mittleren Löschfahrzeugs. In Egelsheim wird in diesem Jahr eine Feuerwehrsirene installiert. Im Marktgemeinderat in Hohenburg hat man die Entscheidung bereits getroffen und mit den Standortnachbarn besprochen.