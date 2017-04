Vermischtes Hohenburg

18.04.2017

12

0 18.04.201712

Der niedrige Wasserstand der Lauterach, bedingt durch die Trockenheit des Vorjahres, und die vielen Kormorane in ihrem Gebiet haben den Mitgliedern der Lauterach-Fischereigenossenschaft arg zu schaffen gemacht. Dies berichtete Vorsitzender Alfred Kürzinger bei der Jahreshauptversammlung in Hohenburg. Sein Dank galt vor allem der Jägerschaft für die "Vergrämung der gierigen Fischer". Dies sei nur durch die Unterstützung aller anliegenden Revierpächter und deren Jäger möglich. Für seit Jahren sinkende Fangerträge machte Kürzinger den Kormoran, der täglich bis zu einem Pfund Fisch verschlingt, verantwortlich.

Man geht davon aus, der jeder Kormoran jeden Tag etwa ein Pfund Fisch frisst. Alfred Kürzinger

"Der Wasservogel ist ein absoluter Opportunist, was die Nahrungsaufnahme angeht: Er nimmt, was er kriegen kann", sagte Kürzinger. "Unser Fischbestand hat in der klaren Lauterach keine Chance, den gemeinsam auf Jagd gehenden Vögeln zu entgehen, denn diese arbeiten meist im Team und treiben sich die Fische gegenseitig zu."Nicht jeder Fisch werde gefressen, viele würden auch nur verletzt - sie verenden dann bald. Dies sei das Leid der Fischwasserbesitzer und Teichwirte entlang der Lauterach von Schmidmühlen bis hinter Kastl. "Dazu kommen in unseren Fischwassern immer mehr Exoten wie Barsche und Signalkrebse."Bei den Neuwahlen wurde Vorsitzender Alfred Kürzinger bestätigt, sein Stellvertreter ist Klaus Wiesner, das Amt des Geschäftsführers übernahm Bernhard Wiesner von Wolfgang Langer. Fischereiaufseher sind Josef Bösl, Klaus Wiesner, Karl Götz, Anton Kramer und Bernhard Wiesner. Die Kasse prüfen Dieter Braun und Hermann Schwarzferber.