Vermischtes Hohenburg

21.02.2017

Alles andere als idyllische Ruhe herrscht in jüngster Zeit im Lauterachtal. Im Gegenteil: Vandalen sorgen für Gesprächsstoff. Zunächst gingen bei nächtlichen Wochenend-Aktionen etliche Autoscheiben in Hohenburg und Schmidmühlen zu Bruch. Nun wüteten Unbekannte wiederum an einem Wochenende im Jugendraum des Marktes Hohenburg.

Hahn aufgedreht

Lampen gingen zu Bruch, ebenso eine Glasvitrine und eine Audioanlage, Mobilar wurde umgeworfen (Bild). Zudem drehten die Täter im Untergeschoss den Wasserhahn auf und fluteten den Raum. Kurzum: Zurück blieb ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich, wie die Polizeiinspektion Amberg mitteilt.Die betroffenen Zimmer in einem Gebäude am Marktplatz, das der Gemeinde gehört, stellt der Markt Hohenburg auf Antrag für Feierlichkeiten von Jugendlichen zur Verfügung. Zwischen Freitag und Sonntag um 15 Uhr hatten sich nun Unbekannte unerlaubt Zutritt zu dem Haus verschafft und ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen.Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang mit den erwähnten 15 Sachbeschädigungen in Hohenburg, Schmidmühlen und Rieden, die in den letzten Januartagen begangen worden waren. Wie berichtet, hat das Landeskriminalamt hierzu inzwischen eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Amberg (09621/890-0) entgegen.