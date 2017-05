Vermischtes Hohenburg

02.05.2017

Mit vier Info-Veranstaltungen in Mendorferbuch, Hohenburg, Ransbach und Allersburg haben die Helfer vor Ort Hirschwald die Öffentlichkeit für ihre Arbeit sensibilisiert. Das Interesse war groß, schließlich konnten die Gäste einiges über Sinn und Zweck, Arbeit und Alarmierung erfahren.

Ausrüstung erklärt

Hirschwald. Viele Fragen gab es für Leiter Benny Wood zu beantworten, das war dann auch Bestätigung dafür, dass die lebenswichtige Arbeit der Helfer vor Ort geschätzt wird. Im Notfall wird die derzeit vierköpfige Gruppe aus Ehrenamtlichen mit notfallmedizinischer Ausbildung zeitgleich mit dem Rettungsdienst alarmiert. "Die HvO sind natürlich viel schneller am Einsatzort, können bis zum Eintreffen des Rettungswagens qualifizierte medizinische Erstversorgung leisten oder schwere Verletzungen versorgen. Sie verkürzen so das therapiefreie Intervall. Das ist wertvolle Zeit, in der Leben gerettet werden können", sagte HvO-Leiter Benny Wood.Die für ihren Dienst erforderliche Ausrüstung, vom Blutdruckmessgerät bis Defibrillator, haben die Helfer vor Ort ebenfalls präsentiert und erklärt. Eingegangen wurde auch auf die Vorteile des Einsatzfahrzeuges der Hirschwald-Helfer, das nun seit fast einem Jahr wertvolle Dienste leistet und geleistet hat. Das Fahrzeug ermöglicht auch das Mitführen von weiterer Spezialausrüstung, zum Beispiel Kinderkoffer, hieß es.Der Einsatz der HvO ist für Hohenburgs Bürger kostenlos, eine Lebensversicherung sozusagen und reines Ehrenamt, wurde erklärt. Der Betrieb wird durch Spenden finanziert.Unterstützung können die Retter immer brauchen, das lässt sich am besten über den Förderverein Helfer vor Ort Hirschwald tun, betonten die Verantwortlichen. Den Förderverein stellte bei der Infoveranstaltung Vorsitzender Johann Seitz vor. Wie notwendig die Helfer vor Ort sind, wurde anschaulich bewiesen. Während einer Infoveranstaltung erfolgte die Alarmierung zu einem Notfall. Aktuell sucht die Gruppe tatkräftige Unterstützung im aktiven Dienst. Wer Interesse hat, selbst im Notfall Mitbürgern zu helfen, kann gerne mit der Gruppe in Kontakt treten. Infos unter hvohirschwald@gmail.com oder über die Facebook-Seite "HvO Hirschwald".