14.01.2017

Bei der Feuerwehr in Hohenburg geht es mit ersten Schritten auf das Jubiläumsjahr 2020 zu. Da können die Kameraden ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Abgeschlossen wurde im vergangenen Jahr die umfangreiche Sanierung des 1980 gebauten Gerätehauses.

Neues Mehrzweckfahrzeug

"Keine Alternative"

Ehrungen Feuerwehr Hohenburg



Für 25 Jahre Mitgliedschaft zur Feuerwehr Hohenburg wurden Wolfgang Kellne r, Markus Jung , Christian Kramer , Stefan Lindner , Marc Dürr , Thomas Bruckmüller , Johann Bruckmüller und Florian Junkes geehrt.



Für 40 Jahre waren dies Gerhard Baumer , Johann Schindler , Helmut Schindler , Robert Dieling , Siegfried Härtl , Dieter Braun , Georg Kölbl und Thomas Albertin .



Seit 50 Jahren halten Adalbert Ebenhöch , Anton Eschenlohr , Wilhelm Segerer und Albert Strohmeier dem Verein die Treue.



Seit 60 Jahren zählen Adolf Jobst , Reiner Metschl , Leonhard Ehrensberger und Josef Kramer zur Gilde der Feuerwehr.



Seit 65 Jahre ist Rudolf Albertin bei der Hohenburger Wehr. (bö)

(bö) Überzeugen konnte sich die Bevölkerung vom gelungenen Umbau bei einem Gesellschaftstag in den neu hergerichteten Räumlichkeiten in den ersten Januartagen.Bis Mitte des Jahres können die Hohenburger ein neues Mehrzweckfahrzeug (MZF) ins Feuerwehrgerätehaus stellen, informierte 2. Kommandant Erich Dieling in Vertretung von Kommandant Klaus Falk. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf gut 52 000 Euro. 16 000 Euro können die Hohenburger an Zuschüssen erwarten.33 Aktive und fünf Feuerwehranwärter zählen derzeit zum Team. 20 Übungen gab es, darunter war auch eine Großübung im Zuge der Brandschutzwoche in Ransbach.Mehrere Löschgruppen legten Leistungsabzeichen in verschiedenen Kategorien ab. 21 Jugendliche der Feuerwehren Hohenburg, Allersburg und Ransbach legten den Wissenstest ab.Martin Falk absolvierte erfolgreich den Gruppenführer und Gerätewartlehrgang erfolgreich. Florian Sperber ist für den Ausbilderkurs und Gruppenführerlehrgang angemeldet. Dazu kommt noch eine Schulung "Verhalten im Brandfall" im Brandhaus in Würzburg. Mit zehn Einsätzen ist man im abgelaufenen Jahr glimpflich weggekommen, meinte Erich Dieling. Verkehrsabsicherungen, technische Hilfeleistungen Sicherheitswachen und ein Brandfall findet man im Logbuch verzeichnet.Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses wendeten die Mitglieder gut 850 Arbeitsstunden auf. Gut eingeführt und bewährt hat sich der im April 2016 freigeschaltete Digitalfunk. Wie Bürgermeister und Feuerwehrvorsitzender Florian Junkes informierte, gehören derzeit 184 Mitglieder der Feuerwehr Hohenburg an. An gesellschaftlichen Ereignissen nannte Junkes das Spanferkelessen, die Teilnahme am Oster- und am Weihnachtsmarkt sowie das Kirwagrillen und die Teilnahme an verschiedenen Kirchenfesten, Florianstag und Feuerwehrfesten. Die ersten Vorbereitungen für das Feuerwehrjubiläum zum 150-jährigen Bestehen wollen die Hohenburger schon jetzt organisatorisch angehen. 2. Vorsitzender Hubert Przybilla wurde zum Festleiter gewählt.Neben den Mitgliedern des Vorstands gehören weiterhin Johannes Reindl, Martin Falk, Stefan Segerer, Sebastian Wittl und Jörg Wittl zum engeren Kreis. Als Beisitzer wurde Stefan Mitschke in den Vorstand berufen.Vonseiten der Landkreisfeuerwehr bedankten sich Kreisbrandrat Fredi Weiß und Kreisbrandmeister Alexander Graf für "das immer da sein" der Kollegen, wenn sie gerufen werden. "Zu diesem Ehrenamt gibt es keine Alternative", meinte er in Anbetracht von 115 Feuerwehren im Landkreis mit etwa 4800 ausgebildeten Kräften."Gäbe es diese nicht, wären etwa sieben Berufsfeuerwehrwachen notwendig, um den Landkreis abzudecken. Da redet man hochgerechnet von gut 35 Millionen Euro für die 27 Landkreisgemeinden", so Weiß.