27.03.2017

Tradition, Kameradschaft und das gesellschaftliche Leben sind die Eckpfeiler der Krieger- und Soldatenkameradschaft Mendorferbuch und Adertshausen. Einer, der großen Anteil daran hat, ist Richard Jobst. Er wurde als Vorsitzender wiedergewählt.

Erfolg beim Schießen

Mendorferbuch. (bö) Anerkennung für die vorbildliche Erfüllung der Vereinsaufgaben, für die Pflege der Tradition und die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens im Dorf und in der Pfarrei zollte Bürgermeister Florian Junkes den Mitgliedern der Krieger- und Soldatenkameradschaft Adertshausen-Mendorferbuch. Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Schneck-In in Mendorferbuch wurde Richard Jobst zum Gesamtvorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Reinhard Grosch, der auch zugleich Sprecher der Reservisten im Verein ist. Angegliedert ist der Traditionsverein dem Bayerischen Soldatenbund von 1874.Vom Besuch verschiedener Kreisversammlungen, von Bezirks- und Landesschießen bis hin zur Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde und der Pfarrei reichten die Auftritte der Kameradschaft im abgelaufenen Jahr. Aus dem militärischen Bereich nannte Richard Jobst die Teilnahme am Wintermarsch und am Sommerbiwak im Truppenübungsplatz Hohenfels unter der Regie der Reservistenkameradschaft aus Schmidmühlen. Über die Vereinsfinanzen berichtete Kassenwartin Anni Hofmann. Aus der Fortschreibung der Vereinschronik informierte Doris Koller-Dokter.Sehen lassen können sich auch die schießsportlichen Ergebnisse verschiedener Vereinsmitglieder. Beim Bezirkswettkampf in Schwarzenfeld belegte die Mendorferbucher Mannschaft den ersten Platz (Vinzenz Metschl, Ludwig Zimmermann und Richard Jobst) mit der Luftpistole.Diesen Erfolg konnten die Mendorferbucher mit dem gleichen Team beim Landesschießen in der Seniorenklasse wiederholen. Weitere erste Plätze erreichte die Mannschaft mit der Kleinkaliber-Pistole in der Seniorenklasse und mit der Großkaliberpistole in der Altersklasse.Erste Plätze in der Einzelwertung erreichten Richard Jobst mit der Luftpistole und der Großkaliberpistole in der Veteranenklasse sowie Vinzenz Metschl mit der Kleinkaliberpistole in der Seniorenwertung. Ludwig Zimmermann schloss das Landesschießen mit der Luftpistole, der Kleinkaliberpistole und Großkaliberpistole mit jeweils einem zweiten Rang ab.Mit der Treuenadel für 15 Jahre Zugehörigkeit zum Verein wurde Martin Preißl geehrt. Für 35 Jahre Mitgliedschaft erhielt Xaver Eichenseer das Ehrenkreuz in Gold verliehen.Terminvorschau: Am Samstag, 8. April, besucht die Krieger- und Soldatenkameradschaft Adertshausen-Mendorferbuch die Bezirksversammlung in Oberviechtach, am Donnerstag, 20. April, steht die Kreisversammlung in Amberg an und Samstag, 27. Mai, das Kreis- und Bezirksschießen in Schwarzenfeld. Das Landesschießen mit Langwaffen findet am Samstag, 10. Juni, in Thumsenreuth statt. Dazu kommt noch die Landeswallfahrt zum Mariahilfberg in Amberg am Samstag, 1. Juli, und eine Schießwartetagung in Schwandorf im November.