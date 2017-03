Vermischtes Hohenburg

Geboren wurde Johann Wolfsteiner in Allersburg. Er ging im Dorf zur Schule und lernte die harte Arbeit in der Landwirtschaft schon in früher Jugend kennen. Erst einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kam er aus polnischer Gefangenschaft zurück in das Lauterachtal: "Das war die große Schattenseite in meinem Leben."Dass der Jubilar immer hart gearbeitet hat, brachte ihm die uneingeschränkte Anerkennung der Allersburger Dorfgemeinschaft ein. Er ist der nette und freundliche Nachbar geblieben, schätzt die Geselligkeit, das Vereinsleben und seine Heimat.Zu seinem Ehrentag gratulierten ihm Bürgermeister Florian Junkes , Pfarrer Hans Peter Zeitler und Stilla Gradl für die Pfarrei Allersburg. Glück wünschten auch Abordnungen der Feuerwehr Allersburg-Berghausen, die KSK und Tellschützen aus Hohenburg zusammen mit dem langjährigen Bezirksvorsitzenden des Bayerischen Krieger- und Soldatenbundes, Ferdinand Lodermeyer . Die Trachtenkapelle aus Hohenburg spielte für Wolfsteiner ein Geburtstagsständchen.