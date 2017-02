Vermischtes Hohenburg

21.02.2017

21.02.2017

Im Kreis seiner Familie feierte Josef Braun aus der Weihermühle in Hohenburg seinen 80. Geburtstag. Dazu gratulierten seine Frau Anna, seine drei Kinder mit Familien, darunter sieben Enkelkinder und viele Gäste. Vonseiten des Marktes war Bürgermeister Florian Junkes gekommen, für die Pfarrei gratulierte Pfarrer Hans Jürgen Zeitler. Dazu gesellten sich die "Eisheiligen" von der Stammtischrunde, mit denen der Jubilar und seine Frau in regelmäßigen Abständen zusammenkommen. Die Trachtenkapelle Hohenburg reihte sich mit einem Geburtstagsständchen ein, ebenso die Burgschützen und der TuS Hohenburg.

Gleicher Name

Öde ist dem Jubilar nie, denn daheim auf der Weihermühle gibt es immer was zu tun. Da wartet das kleine Kraftwerk an der Lauterach und die idyllisch gelegenen Forellenweiher gleich hinter dem Haus auf ihn. "Ich freue mich schon darauf, wenn es in den nächsten Tagen mit der Natur aufwärts geht", erzählte er Bürgermeister Florian Junkes. "Auch wenn ich die großen und schweren körperlichen Arbeiten nicht mehr erledigen kann, finde ich noch genügend Arbeit auf unserem Anwesen".Geheiratet hat der Jubilar im Jahr 1959 Anna Braun aus dem benachbarten Adertshausen. Schmunzelnd erzählt er, dass seine Frau nicht einmal ihren Namen ändern musste, da ihr Geburtsname auch Braun sei. Es war für Anna und Josef Braun zeitlebens immer eine Mehrfachbelastung gewesen, denn neben der Landwirtschaft und dem kleinen Kraftwerk an der Lauterach gehörte die Familie und der Beruf dazu. Von 1951 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994 war Josef Braun bei der Amberger Kühltechnik beschäftigt.Ein herber Einschnitt in die Existenz war für die Familie der Verlust von 39 Tagwerk Grund bei der Truppenübungsplatzerweiterung im Jahr 1951 gewesen. Damit war die Landwirtschaft zu klein geworden, erinnert er sich. 1959 hatten Josef und Anna Braun die Weihermühle übernommen. Bereits 1987 haben sie das Anwesen an ihren Sohn Dieter weitergegeben. "Langweilig wird es uns nicht, und mit dem vorbeiführenden Radweg kommt immer etwas Bewegung auf unseren Hof."