Vermischtes Hohenburg

09.04.2017

0 09.04.2017

Vorne mitspielen in der A- Klasse Amberg-Süd: Dieses Ziel hatte sich die erste Mannschaft des TuS Hohenburg zu Saisonbeginn vorgenommen. Derzeit belegt das Team mit 40 Punkten den ersten Tabellenplatz. Doch einen 2. Vorsitzenden fand der Verein bislang noch nicht.

Kirwa und Preisschafkopf

Burgfest unterstützt

Während es auf allen anderen Positionen ein "Klacks" war, die Ämter im Vorstand zu besetzen, klappte es bei der Jahreshauptversammlung nicht, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu finden. Der TuS setzt jetzt auf eine Nachwahl in den nächsten Wochen. Zum Vorsitzenden wählten die Mitglieder Christian Kiebel. Kassenwart bleibt Markus Scharl und um die Fortschreibung der Vereinschronik kümmert sich Josef Rubenbauer. Ein einstimmiges Votum erhielt Klaus Schindler als Spartenleiter Fußball, die Kasse prüfen Stefan Semmler und Stefan Härtl. Besitzer sind Roland Troidl, Stefan Weigert und Michael Spies.In seinem Bericht listete Vorsitzender Kiebel etliche gesellschaftliche Veranstaltungen auf, unter anderem Christbaumversteigerung, Gesellschaftstag und Sportlerball, aber auch Krautkopfball und Bockbierfest. Der TuS beteiligt sich an der Hohenburger Kirchweih und organisierte einen Preisschafkopf. Christian Kiebel bedankte sich beim Markt Hohenburg für die Unterstützung bei den Mäharbeiten. Der Spielplatz vor dem Sportheim wurde hergerichtet.Für den weiteren Umbau des Gebäudes steht noch die Erneuerung der Fenster an. Kiebel dankte den vielen Helfern des TuS. Von geordneten Kassenverhältnissen sprach Markus Scharl bei der Mitgliederversammlung. Spartenleiter Klaus Schindler erklärte, dass der TuS in der Saison 2015/16 in der A-Klasse Amberg-Süd den vierten Tabellenplatz belegt hatte. In der laufenden Spielzeit führte die erste Mannschaft die Tabelle an. Die meisten Tore erzielten Michael Landshammer (16), sowie Calvin Yates und Ludwig Semmler.Die zweite Mannschaft hatte die vergangene Saison mit dem neunten Platz abgeschlossen. Derzeit nimmt das Team den elften Platz in der Rangliste ein. Die meisten Tore erzielten Andreas Dieling und Christian Kiebel. Laut Jugendleiter Alexander Härtl stehen derzeit die F- und D-Jugend im Spielbetrieb. Als Trainer und Betreuer fungieren Mathias Bindl, Stefan Irlbacher und Sebastian Eck. Aktuell kommen 27 Kinder zum Training. Die Mädchenmannschaft ist ein reines Hobbymannschaft und wird von Roland Troidl und Susanne Gründemann trainiert.Thematisiert wurde die Trainerfrage für die nächste Saison. Künftig setze man auf eine Zweier-Lösung. "Aber unsere Pläne sind noch nicht spruchreif", merkte TuS-Vorsitzender Christian Kiebel an.Michael Landshammer äußerte den Wunsch, die Plätze des TuS Hohenburg wieder neu zu sanden, um die Qualität zu verbessern. Seitens der Marktgemeinde Hohenburg bedankte sich Bürgermeister Florian Junkes für das Engagement beim TuS sowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich. "Hervorheben möchte ich da die Unterstützung des ersten Hohenburger Burgfestes im vergangenen Jahr", sagte er.