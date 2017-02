Vermischtes Hohenburg

Die Polizeiinspektion Amberg hat zwei Verdächtige ermittelt, die für die Schäden im Jugendraum der Gemeinde Hohenburg verantwortlich sein sollen. Es handelt sich dabei um einen Zwölf- und einen Dreizehnjährigen.

Beide Jungen wohnen im Landkreis. Die Polizei kam ihnen nach den Angaben im Pressebericht durch einen Hinweis des Marktes Hohenburg auf die Spur. Dass die Burschen auch etwas mit den Zerstörungen an Autos Ende Januar zu tun haben, gilt aber als unwahrscheinlich.In dem Jugendraum waren am Wochenende Lampen, eine Glasvitrine und eine Audioanlage zerstört worden. Zudem hatten die Täter Mobiliar umgeworfen (Bild). Im Untergeschoss hatten sie den Wasserhahn aufgedreht und den Raum geflutet. So entstand nach Schätzung der Polizeiinspektion Amberg ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die betroffenen Zimmer in einem Gebäude am Marktplatz, das der Gemeinde gehört, stellt der Markt Hohenburg auf Antrag für Feierlichkeiten von Jugendlichen zur Verfügung.