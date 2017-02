Vermischtes Hohenburg

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagnachmittag, 24. Februar, und Samstagmittag in ein Bürogebäude in Hohenburg, Martinshöhe einzubrechen. Sie schlugen die verglaste Nebeneingangstüre zu dem Bürogebäude ein und versuchten dadurch ins Gebäude zu gelangen. Die Polizei erbittet Hinweise.

Soweit die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg ergaben, gingen die Täter sehr gezielt vor, gelangten jedoch nicht in das Innere des Bürogebäudes. Aus diesem Grund entstand außer dem verursachten Schaden an der Türe in Höhe von etwa 500 Euro kein weiterer Entwendungsschaden. Zur Klärung der Tat erbittet die zuständige Kriminalpolizei Amberg Hinweise unter der Telefonnummer 09621/890-0.