Vermischtes Hohenburg

22.02.2017

Über einen gut gefüllten Bürgersaal freuten sich der TuS und die Trachtenkapelle Hohenburg beim gemeinsamen Sportler- und Musikerball. Die Band Öha traf mit ihrer Musik voll ins Schwarze, von Anfang an war die Tanzfläche dicht belagert und es kam vor, dass die Runden etwas länger dauerten.

So blieb es nicht aus, dass die Burgfrauen mit ihren Rittern zusammen mit den Hobbygärtnern vom Berg, oder die Barbiepuppen mit Piraten und den Teufelinnen übers Parkett fegten. Selbst der Schneemann und seine -königin schmolzen allmählich dahin. Den Kracher zündete die Mädchen Fußballmannschaft mit ihrem Holzi. Choreografisch veranschaulichten sie mit dem Lied "Ich und mein Holz" was daraus alles zu machen ist und da flogen dann schon ein paar Späne durch den Saal.Die Männer vom Sportverein glänzten ebenfalls mit einer Gaudi-Einlage. Bei der Maskenprämierung sahnte besagte Schneekönigin mit ihrem -mann den Hauptpreis ab, gefolgt von den Batmans und den Barbiepuppen. Die Stimmung war super, auch als sich das bunte Treiben später in die Bar verlagerte und die Nacht etwas länger dauerte.