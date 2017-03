Vermischtes Hohenburg

Es regnete den Besuchern mitunter in die Kaffeetassen, aber selbst das konnte das aufkeimende Frühlingsgefühl in Hohenburg nicht trüben. Schließlich war Ostermarkt - ein untrügliches Zeichen, dass es mit der nasskalten Zeit bald vorbei sein muss.

Auch Kinder als Farbtupfer

Eier, Blumen, Deko und mehr

Angefangen vom fassadengeschützten Vorplatz des Rathauses über die Arkaden im Erdgeschoss und dem Fletz im ersten Stock bis hinauf in den Bürgersaal hatten verschiedene Aussteller über drei Etagen ihre Verkaufsstände aufgebaut. Selbst der Sitzungssaal, wo sonst die Hohenburger Kommunalpolitik Vorrang hat, wurde von Bürgermeister Florian Junkes zur Verfügung gestellt, um allen ein passendes Plätzchen für das vielfältige Angebot rund ums Frühlingserwachen geben zu können.Für einen Farbtupfer in Sachen Unterhaltung im Bürgersaalcafé sorgten die Buben und Mädchen des Kindergartens mit allerlei Liedern rund um die Fabelwelt des Osterhasen. Ob Sing- oder Schattenspiel, der Nachwuchs war wieder ein Anziehungspunkt beim Markttreiben. Gleiches galt für das große Kuchenbüfett, das die Damen des veranstaltenden Gartenbauvereins zum Sonntagskaffee aufgebaut hatten. Eng war es teilweise aber auch an anderen Stellen im Rathaus, wo trotz der Wetterunbilden eine Art Aufbruchstimmung unter dem Motto "Endlich raus in die Natur" herrschte.Von einem vielfältigen Blumenangebot über Dekorationsstücke für Haus und Garten sowie nostalgische Frühjahrskreationen bis hin zur kleinen Schmuckwerkstatt und zauberhaft dekorierten Kerzen fanden die Besucher ein breites und gut strukturiertes Warenangebot. Dazu gab es Ostereier in allen Variationen, selbst gemachte Marmeladen, Liköre, Wolle und fein gedrechselte Holzarbeiten.Die Hohenburger Gartenbaufreunde zogen am Ende eine hochzufriedene Bilanz, auch wenn man "im Wettermachen nicht drinsteckt", wie Vorsitzende Monika Edenharder sagte, die den Markt mit ihrem Team wieder organisiert hatte.