Zerstörungswerk in Gebäude am Marktplatz

Vermischtes Hohenburg

21.02.2017

Vandalen suchten am Wochenende den Jugendraum des Marktes Hohenburg heim und richteten einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich an, wie die Polizeiinspektion Amberg mitteilt.

Die betroffenen Zimmer in einem Gebäude am Marktplatz, das der Gemeinde gehört, stellt der Markt Hohenburg auf Antrag für Feierlichkeiten von Jugendlichen zur Verfügung. Zwischen Freitag und Sonntag um 15 Uhr verschafften sich nun Unbekannte unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude, zerschlugen Lampen, zerstörten eine Glasvitrine sowie eine Audioanlage und drehten im Untergeschoss einen Wasserhahn auf, der den Raum unter Wasser setzte. Hinweise an die PI Amberg (09621/890-0).