Freizeit Hohenfels

12.05.2017

12.05.2017

Die US-Großübung "Saber Junction 17" ist am 16. Mai vorbei - dann können sich alle für ein paar Tage zurücklehnen und feiern. Die Schranken des Übungsplatzes Hohenfels öffnen sich am Mittwoch, 17. Mai, für einen besondern Anlass.

Tanzgruppe aus Hawaii

Kommandeur zapft an

Das Programm im Überblick Der Auftakt der deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche im Truppenübungsplatz Hohenfels ist am Mittwoch, 17. Mai, um 16 Uhr. Eine bayerische Olympiade und Stimmungsmusik der Gipfelstürmer begleiten die Gäste durch den Abend. Am Donnerstag, 18. Mai, ist ab 16 Uhr Kinder- und Familientag. Die Band "Country Blend" und Linedancer gestalten den Abend. Um 20 Uhr macht der Autoscooter eine Pause und stellt seine Fläche den Linedancern zur Verfügung. Da dürfen dann auch alle Interessierten mittanzen.



Am Freitag, 19. Mai, ist von 16 bis 24 Uhr Volksfestbetrieb mit der Stimmungsband "Ö'ha". Am Samstag, 20. Mai, öffnen sich die Schranken zum Übungsplatz bereits um 12 Uhr. US-Armee und Bundeswehr zeigen eine Militärfahrzeugausstellung, außerdem kommen das US-Car-Franken-Treffen und eine Ausstellung nach Hohenfels. Die Linedancer laden erneut zum Mitmachen (19 Uhr beim Autoscooter und später im Bierzelt vor der Bühne) ein. Country- und Westernmusik steuert die Band "CB66" bei. Am Sonntag, 21. Mai, werden von 10 bis 17 Uhr im 15-Minuten-Takt die begehrten Busrundfahrten durch den Truppenübungsplatz angeboten. Die Fahrkarten werden am Treppenaufgang vom Parkplatz zum Volksfestplatz ausgegeben. Die US-Armee und die Bundeswehr zeigen nochmals Militärfahrzeuge. Ein Höhepunkt am Nachmittag ist der Auftritt einer Tanzgruppe aus Hawaii zwischen 13 und 15 Uhr. Zünftige Unterhaltungsmusik steuert zum Festausklang der "Bayern Express" bei.



Das Volksfestunternehmen "Uebel & Sachs" ist mit einem reichhaltigen Vergnügungspark in Hohenfels mit dabei. Auch für den kleinen oder großen Hunger ist viel im Angebot: angefangen von Hamburgern über Taccos und Eis bis hin zu bayerischen Brotzeiten. Und da bayerisch-amerikanisch gefeiert wird, passt auch die Breze zu den Spareribs. Oder Ketchup und Mayo zu bayerischen Bratwürsten. (bö)

An diesem Tag nämlich startet die deutsch-amerikanische Freundschaftswoche, die bis zum Sonntag, 21. Mai, läuft. Wegen der US-Großübung "Saber Junction" wurde das erste Volksfest in die Region verlegt. Nicht nur der American way of life und bayerische Gemütlichkeit sind Trumpf.Eine besondere Attraktion ist für die Besucher eine Tanzgruppe aus Hawaii, die anlässlich der " Asian Pacific Heritage" am Sonntag, 21. Mai, von 13 bis 15 Uhr Tänze aus der Südsee im Festzelt zeigen wird. Zu den einzelnen Darbietungen gibt es auch Erläuterungen. Mit den Bustouren durch den Truppenübungsplatz erfüllt die US-Armee auch heuer wieder den Wunsch vieler Gäste, die auf diese Weise das Übungsgelände kennenlernen wollen. Die Verantwortlichen wollen mit fünf Bussen am Sonntag, 21. Mai, versuchen, dem Ansturm auf die Rundfahrten gerecht zu werden. "Ab 10 Uhr fährt alle Viertelstunde ein Bus in das Übungsgelände", erklärte Norbert Wittl von Büro für Öffentlichkeitsarbeit bei einer Besprechung.Das erste Fass Bier zapft Oberst Curtis Buzzard, Kommandeur des Joint Multinational Readiness Center, am Mittwoch mit dem Kommandeur der Garrison Bavaria, Oberst Lance Varney, um 16 Uhr an. Die Zufahrt ist an allen Tagen ausschließlich über das Tor 1 zwischen Hohenfels und Großbissendorf möglich. Ausweise sollten mitgeführt werden. Größere Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mit auf den Volksfestplatz mitgenommen werden. Die US Army bittet um Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahmen. Parkplätze stehen auf dem Flugplatzgelände in ausreichender Anzahl den Besuchern zur Verfügung.