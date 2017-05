Vermischtes Hohenfels

03.05.2017

Mit ohrenbetäubendem Lärm nähert sich ein Rettungshubschrauber dem provisorischem Landeplatz. Eine gewaltige Staubwolke raubt für kurze Zeit die Sicht. Dann haben die Luftretter ihr Ziel erreicht: ein Hospital der US Army auf dem Übungsplatz Hohenfels.

Eine kleine Stadt

Beeindruckt vom Niveau

Geduckt laufen mehrere Soldaten unter den kreisenden Rotorblättern zur rechten Kabinentür und heben vorsichtig zwei schwerverwundete Kameraden auf Tragen aus dem Helikopter. Fast zeitgleich braust aus entgegengesetzter Richtung ein geländegängiges Sanitätsfahrzeug heran. Mit schmerzverzerrten Gesichtern steigen drei leichter verletzte Soldaten aus.Die Szene, die zivile Feuerwehrleute und Rettungskräfte aus umliegenden Gemeinden in Hohenfels beobachten, ist kein echter Einsatz. Echt ist allerdings das Lazarett, das auf dem Truppenübungsplatz aufgebaut wurde. Der Kommandeur des 212th Combat Support Hospital aus Kaiserslautern, Colonel Brian Almquist, hatte zivile Rettungskräfte aus der Region eingeladen, Einblick in das militärische Rettungssystem im Einsatz zu bekommen. In mehrere Gruppen erkundeten die Besucher unter fachkundiger Führung das Areal. Auch über Details wurde offen Auskunft erteilt.Knapp 250 Soldaten hören auf das Kommando von Oberst Almquist. 150 davon sind medizinisches Personal. Fachärzte aller wichtigen Disziplinen stehen in den einzelnen Abteilungen zur Verfügung. Das Hospital verfügt über 24 Intensiv- und 60 Standardbetten, in zwei OP-Sälen können gleichzeitig Verletzte behandelt werden. Die restlichen 100 Soldaten halten, wie der Oberst lächelnd bemerkte, "unsere kleine Stadt am Laufen". Dazu gehören unter anderem eine Wäscherei und eine Werkstatt für Fahrzeuge sowie ein Zelt mit einer Kapelle.Die Verlegung einer derart komplexen Einrichtung, auf 60 Fahrzeuge verteilt, dauert natürlich: Es vergeht bis zu einer Woche, ehe das gesamte Hospital einsatzbereit ist. Die medizinische Notfallversorgung hingegen ist am neuen Einsatzort innerhalb von 24 Stunden gewährleistet.Wie der Kommandeur erklärte, biete der Aufenthalt seiner Einheit in Hohenfels eine hervorragende Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf dem medizinischen Sektor zu perfektionieren. In einer großangelegten Übung arbeiten sie auch mit britischen Soldaten zusammen.Uwe Suchomel, Kreisbereitschaftsleiter beim Bayerischen Roten Kreuz und Organisator des Besuchs, dankte Lieutenant Colonel Victoria Ragan für diese Exkursion. Suchomel wies darauf hin, dass es auf deutscher Seite im zivilen Bereich bei Katastrophen oder Großschadensereignissen schon wegen des teilweise enormen Zeitaufwandes keine ähnlichen Einrichtungen gebe. Im Notfall stünden sogenannte Behandlungsplätze mit 60-70 Sanitätern und sechs Ärzten zur Verfügung. Damit würden die Verletzten an der Unfallstelle soweit stabilisiert, dass sie in die umliegenden Krankenhäuser transportiert werden können.Besonders für die BRKler war es interessant, einmal die Arbeitsweise in einem militärischen Lazarett kennenzulernen. Von dem hohen medizinischen Standard waren alle sehr beeindruckt. Gemeinsamkeiten stellten sie bei der Anwendung des Triage-Systems fest. Bei diesem Verfahren erfolgt eine Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit von Verletzten in Notaufnahmen.