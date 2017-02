Vermischtes Hohenfels

09.02.2017

17

0 09.02.201717

Eine Speichelprobe an einem gerissenen Stück Rotwild lieferte den Beweis: Der Wolf hat nun auch den Truppenübungsplatz Hohenfels als sein Terrain entdeckt. Im westlichen Teil des Militärgeländes hat er Spuren hinterlassen.

Noch kein Foto-Beweis

Nur auf der Durchreise?

Hohenfels ist vorbereitet

1882 den letzten Wolf erlegt Im Sommer 1882 wurde bei einer Treibjagd im Fichtelgebirge der letzte Wolf Bayerns erlegt. Jahrtausendelang hatte das Raubtier den Rehwildbestand auf einem für den Wald verkraftbaren Niveau gehalten. Schon 1996 haben sich einzelne Wölfe, die von Polen über die Elbe kamen, in Ostdeutschland niedergelassen. Ende September 2016 veröffentlichte das Bundesamt für Naturschutz die neuesten Zahlen für 2015/16: Demnach gibt es in Deutschland Nachweise für 46 Rudel, 15 Paare und vier sesshafte Einzeltiere – das entspricht 120 bis 130 erwachsenen Tieren. Die meisten von ihnen streifen durch Sachsen und Brandenburg. Heimisch sind sie aber auch schon in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Niedersachsen. In den vergangenen Jahren sind sie zudem im Freistaat aufgetaucht – in Nordbayern, im Bayerischen Wald und im Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Einen Foto-Beweis aus einer Wildkamera oder einen ähnlichen Schnappschuss gebe es noch nicht, berichtet der Leiter des Bundesforstamtes, Markus Perpeet, aus Schmidmühlen. Aber "anhand des genetischen Abdrucks, der Speichelprobe, konnte man feststellen, dass tatsächlich ein Wolf aus einer zentraleuropäischen Population das Rotwild gerissen hat."Es handele sich um eine Hirschkuh hohen Alters, die vermutlich bald an Altersschwäche verendet wäre. Das Gebiss wies laut Perpeet bereits einen starken Zahnabschliff auf, so dass das Tier wohl in absehbarer Zeit verhungert wäre. Wölfe gingen bei der Wahl ihrer Beute oft den "Weg des geringsten Widerstandes". Um selbst nichts zu riskieren, konzentrierten sie sich auf junge, kranke oder sehr alte Tiere.Für den militärischen Übungsbetrieb in Hohenfels sieht das Bundesforstamt keine Probleme. Allerdings sollten Soldaten, Wachpersonal oder sonstige auf dem Übungsplatz Beschäftigte den Wolf nicht anlocken oder füttern: Wichtig sei, dass die Tiere ihre angeborene Scheu und ihr Fluchtverhalten dem Menschen gegenüber behalten. Dies hat die Behörde auch den amerikanischen Streitkräften mitgeteilt.Dieselben Verhaltensregeln würden in der Kulturlandschaft gelten, betont Perpeet: Nur "zahme" Wölfe könnten für den Menschen zu einer Gefahr werden.Derzeit ist Paarungszeit der Wölfe, wie der Behördenchef erklärt. Die Tiere legten bei der Partnersuche oft große Strecken zurück. Dabei könnte der Wolf den Truppenübungsplatz Hohenfels als sein Jagdrevier entdeckt haben. In der ersten Januarhälfte habe ein Jäger hier das Reh gefunden. "Ob es sich hier um ein durchziehendes Tier gehandelt hat, oder ob sich wegen der Abgeschiedenheit des Übungsplatzes und des reichen Wildbestandes Wölfe nun öfter in Hohenfels aufhalten werden, kann man jetzt noch nicht sagen", meinte Perpeet: "Erst ein Wolfsmonitoring über mehrere Jahre kann dazu genauere Erkenntnisse bringen."Im Truppenübungsplatz Hohenfels habe man sich allerdings schon in den vergangenen Jahren auf das Auftauchen des ersten Wolfes vorbereitet - und einen Revierförster zum Wolfsbeauftragten ausgebildet.