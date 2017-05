Vermischtes Hohenfels

05.05.2017

Sie üben für den militärischen Ernstfall. Auf über 16 000 Hektar. Richtig Ernst machen sie Tag für Tag aber auf einem Gebiet, das dem Wesen von Streitkräften alles andere als in die Wiege gelegt wurde.

Hoch beansprucht

Keine Extrawürste

(zm) Der Truppenübungsplatz Hohenfels ist das weltweit umweltfreundlichste militärische Trainingsareal, das die US Armee betreibt. Diesen Preis (Enviromental Award) verlieh das Pentagon kürzlich an die Verantwortlichen der Garrison Bavaria. Diese militärische Einheit erfasst die Standorte Garmisch, Grafenwöhr und Hohenfels.Gewürdigt wurde mit der Auszeichnung ein umfassendes Engagement auf dem Gebiet des Umwelt-, Natur- und Denkmalschutzes, das zum Teil bereits vor Jahrzehnten eingesetzt und immer breiteren Raum eingenommen hat. Allein die Garrison Bavaria verfügt über einen entsprechenden Jahresetat von zwölf Millionen US-Dollar, betonte Manfred Rieck, von der zuständigen Dienststelle in Grafenwöhr.ist ihr unterstellt, betreibt jedoch in weitgehender Eigenverantwortung eine selbstständige Umweltschutzstrategie. Die ergibt sich aus der arbeitsteiligen Aufgabenstellung der beiden ausgedehnten militärischen Übungsgebiete. "Grafenwöhr ist für den scharfen Schuss zuständig, wir für realitätsnahe, bewegte Manöver", erklärte Reinhard Fröhlich, der in Hohenfels die Umweltabteilung leitet.Das Aufgabenspektrum der Environmental Division (Umweltabteilung) ist wegen des Übungsplatzgeschehens sehr breit angelegt. Geprägt ist es unter anderem von einem hohen Durchsatz von mehreren Tausend Soldaten unterschiedlichster Streitkräfte im Jahr. Hinzu kommt das militärische und zivile Stammpersonal. Wenn Übungsbetrieb herrscht, halten sich 4000 bis 5000 Menschen auf dem Übungsplatz auf, viele davon für längere Zeit im freien Gelände.hat in jüngster Vergangenheit mit den größten Luftlandeübungen der Nato seit Jahrzehnten für Aufmerksamkeit gesorgt. Da fielen einmal drei Humvees (militärische Radfahrzeuge) aus 300 Meter Höhe ungebremst vom Himmel. Das Erdreich aus den Einschlaglöchern durchlief später eine Siebtrommel, um Metallteile und sonstige umweltgefährdende Stoffe abzusondern. Solche Beispiele sind es, die Hohenfels an die Spitze des Umweltengagements auf Truppenübungsplätzen der US Armee gebracht haben.Der Einsatz von Photovoltaik, Solarthermie, akribischer Abfalltrennung, einer eigenständigen Schlamm-Aufbereitungsanlage für den Waschplatz militärischen Geräts und eine Hackschnitzel-Heizung gehören quasi zum Grundstock des technischen Umweltschutzes. Der Übungsplatz besteht seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Scharf geschossen wird seit 1989 dort nicht mehr. Dennoch fanden sich Sprengstoffrückstände im Trinkwasser, auch dafür gibt es eine eigene Filteranlage.Keine Probleme gibt es hingegen mit Pestizid- und Fungizid-Rückständen. Denn außer dem Beweiden durch Schafe gibt es keine landwirtschaftliche Nutzung der ausgedehnten Flächen. Das freut die Naturschützer, die einen größeren Artenreichtum als außerhalb des Übungsplatzes wissenschaftlich nachweisen konnten.Zu dem bisherigen Renommierprojekt Große Hufeisennase (vom Aussterben bedrohte Fledermausart) ist ein nachgewiesener Wolf hinzugekommen. Ohne die enge Verzahnung unterschiedlicher Stellen sei das alles sowieso nicht zu leisten, unterstrich Fröhlich und verwies auf die Bundesforsten, das Wasserwirtschafts- und Staatliche Bauamt, Denkmalschutz-sowie Naturschutzbehörden. "Hier drin gelten die gleichen Gesetze wie draußen", betonte Rieck. Und zusätzlich: Sollten amerikanische Vorschriften strenger sein, so gelten die.