Freizeit Illschwang

28.02.2017

5

0 28.02.2017

Aichazandt. Einen Fotowettbewerb "Natur im Fokus" startet der Obst- und Gartenbauverein Angfeld für seine Mitglieder. Gelungene Bildmotive nimmt die Schriftführerin Brigitte Aufschneider entgegen, hieß es bei der Jahreshauptversammlung.

Der Schwerpunkt der Tagesordnung nahmen Berichte ein. Vorsitzende Sigrid Fenzel gab den aktuellen Mitgliederstand mit 118 Personen an. Juliane Utz und Georg Ertel sind 2016 verstorben.Ausführlich berichtete Schriftführerin Brigitte Aufschneider über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Sie erwähnte unter anderem den Dankeschönabend für den Blumenschmuck, die Pflanzenbörse in Angfeld, die Teilnahme am Freizeitfußballturnier des Magdalena-Neuner-Fanclubs Illschwang, das Backofenfest bei der Gemeinschaftshalle in Angfeld, den Besuch des Tags der offenen Gartentür des Kreisverbands in Gunzendorf, die Herbstwanderung "Rund um Einsricht" mit Vereinsessen, eine Pilzexkursion mit Klaus Aufschneider, einen asiatischen Kochkurs in der Küche der Grundschule Illschwang, die Weihnachtsfeier mit Aufführungen der Kinder und die Winterwanderung "Rund um Aichazandt".Yvonne Götz erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüfer Irene Strobel und Gerlinde Pickel sorgten für die Entlastung der Vorstandschaft.In seinem Grußwort lobte 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl die Aktivitäten der Vorstandschaft. Er dankte den Mitgliedern für ihre Bemühungen um die Verschönerung der Ortsansichten.Am Samstag, 25. März, beginnt um 14 Uhr ein Weidenflechtkurs in Angfeld für maximal 15 Mitglieder. Die Teilnahmegebühr von 18 Euro übernimmt der Verein; es fallen Materialkosten von 12 Euro an. Der OGV beteiligt sich am Pfingstsonntag am Kirchenzug zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr Sunzendorf.Bei der Jahreshauptversammlung 2018 werden dann die reizvollsten Bilder aus dem heuer laufenden Fotowettbewerb gezeigt und mit Preisen honoriert. Kreisfachberater Arthur Wiesmet lieferte mit seinen Aufnahmen zum Thema "Offene Gärten, hier und anderswo" schon die eine oder andere Anregung.