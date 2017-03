Freizeit Illschwang

(no) Seit 25 Jahren halten Angela Pilhofer, Rita Geitner und Josef Sellner senior dem Gartenbauverein Illschwang die Treue. Beim Dankeschön-Nachmittag für den Blumenschmuck ehrte sie der Vorsitzende Lorenz Geitner. Die beiden Damen bekamen eine Orchidee und Sellner einen Gutschein überreicht.

Geitner freute sich über die gut besuchte Veranstaltung. Unter den Gästen waren auch die beiden Ehrenvorsitzenden Frieda Dehling und Herbert Nägerl. Als Anerkennung für das Engagement bei der Blumenpflege bekam jeder Besucher einen bunten Frühlingsgruß. Bürgermeister Dieter Dehling beglückwünschte die Jubilare und dankte den Mitgliedern für ihre Bemühungen um einen gepflegten Gesamteindruck der Ortschaften. Bei Kaffee und Kuchen wurden gärtnerische Erfahrungen ausgetauscht. Die Kreisfachberaterin Michaela Basler befasste sich in einem Vortrag mit Stauden und ihrer Pflege.Heute wird ab 9 Uhr am Dorfplatz der Osterbrunnen geschmückt. Das Aufstellen der Stangen im Hopfengarten erfolgt am Mittwoch, 19. April.