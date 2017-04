Freizeit Illschwang

06.04.2017

30

0 06.04.201730

(no) "Auf geht's zum Sportheim des SV Illschwang" hieß es für Mitglieder, Freunde und Gönner, die sich das Bockbierfest nicht entgehen lassen wollten. Bruder Barnabas alias Hobbo Royer nahm sich auch dieses Mal Geschehnisse und Charaktere aus dem beschaulichen Kirchdorf vor.

Breitbandpate Heinz Pickel lasse sich bei den symbolischen Freischaltungen des schnellen Internets wie der Dorfälteste im sizilianischen Dorf Corleone feiern. Ihm würden Untergrundverbindungen zur Rumänien-Connection nachgesagt, die die Leitungen verlegte. Seine Identität als Pate verschleiere er neuerdings als Seniorenbeauftragter der Gemeinde und 2. Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Augsberg.Als Anziehungspunkt machte der Redner den Wlan-Hotspot im Freibad aus. Sorgen bereitete ihm die fortschreitende Handysucht: "Man bemerkt gar nicht, dass man beim Telefonieren schon bis zum Bauchnabel im Wasser steht." Die neue Krake, die seit vergangenen Jahr im Freibad schwimmt, wollten die Bürgermeister und die Bankvorstände ursprünglich im kühlen Nass einweihen, hatte Barnabas in Erfahrungen gebracht. Doch das scheiterte am Veto des Bademeisters. Angesichts der Körperfülle der Beteiligten habe er eine Flutwelle im tiefer liegenden Kirchdorf befürchtet.Mit Sicherheit falle heuer die Kirwa nicht aus. Es könnte allerdings sein, dass sie als klassische Oper aufgeführt werde. Dies liege am 1. Vorstand Toffer, der seine musikalischen Fähigkeiten beim Faschingsausklang im Sportheim eindrucksvoll unter Beweis gestellt habe. "Kameragott Nobby White" freue sich schon auf den Naturschwimmteich, der in seiner Nachbarschaft entstehen soll. Es bleibe dabei unklar, ob das mit der dort badenden Nachbarin oder seiner journalistischen Neugier zu begründen sei. Zur Sicherung der halsbrecherischen Fotoeinsätze des Ortsberichterstatters werde bei den Neujahrsempfängen in Zukunft die Gruppe Helfer vor Ort mit anwesend sein. Barnabas lobte den Weitblick des Gemeinderats, der mit der Zwangsverdunkelung der Straßenbeleuchtung dem demografischen Wandel entgegenwirken wollte. Der Erfolg zeige sich in den steigenden Geburtenzahlen. Für die passenden musikalischen Klänge sorgten Grodaas. Aus der Sportheimküche gab es zum Bockbiergenuss deftige Schmankerln.