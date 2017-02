Freizeit Illschwang

03.02.2017

4

0 03.02.2017

Lorenz Geitner bleibt für eine weitere Periode an der Spitze des Gartenbauvereins Illschwang. Allerdings gibt es in seinem Vorstandsteam einige neue Gesichter.

Neuwahlen Gartenbauverein Illschwang



Vorsitzender: Lorenz Geitner Stellvertreter: Lisa Lausch Bruno Müller



Schriftführerin: Sandra Daume



Kassiererin: Stephanie Fuchs



Beisitzer: Erna Englhard, Edeltraud Koller, Clemens Lindner und Rita Geitner



Kassenprüfer: Roswitha Herbst und Herbert Vinzens . (no)

Dietersberg. Die Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Michl. Einige Vorstandsmitglieder kandidierten nicht mehr. Nach jahrelanger Mitarbeit bekamen Agnes Dehling, Herbert Nägerl, Herbert Vinzens und Monika Bär vom Vorsitzenden Lorenz Geitner Gutscheine überreicht. Für 20 Jahre im Amt der Schriftführerin dankte er Agnes Dehling zusätzlich mit einem Blumengruß.In ihrem letzten Bericht erinnerte Dehling an die Veranstaltungen im Jahr 2016. Sie erwähnte die Blumenschmuckveranstaltung mit der Ernennung von Herbert Nägerl zum Ehrenvorsitzenden, das Schmücken des Osterbrunnens, den Vortrag von Kreisheimatpfleger Dieter Dörner zum Thema Hopfen, die Fahrt zur Landesgartenschau nach Bayreuth, den Tag der offenen Gartentür in Einsricht, das Hopfenzupfen und das Hopfenfest. Auch im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Führungen im Hopfenmuseum.Der Vorsitzende Lorenz Geitner dankte der Gemeinde für ihre Unterstützung bei der Neugestaltung des Museumsnebengebäudes. Der Gartenbauverein beteiligte sich an den Materialkosten mit 3000 Euro.Auch für Herbert Vinzens war es, nach 15 Jahren im Amt, sein letzter Rechenschaftsbericht als Kassier. Er erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüferinnen Roswitha Herbst und Stefanie Fuchs sorgten für die Entlastung.2. Bürgermeister Benjamin Hiltl lobte das vielfältige Angebot des Gartenbauvereins. "Gerade die Gartler sorgen dafür, dass viele Gäste nach Illschwang kommen", meinte er. Er dankte für die großzügige Spende beim Herrichten des Nebengebäudes des Hopfenmuseums. Der Hopfengarten mache einen sehr gepflegten Eindruck. Ein besonderes Erlebnis sei alljährlich das Hopfenfest. Besonders lobte Hiltl das Engagement von Lorenz Geitner.Bei der Jahreshauptversammlung lief eine Sammlung gebrauchter Brillen für die Organisation Africa Luz. Die Aktion fand bei den Mitgliedern einen erfreulichen Widerhall.Der Dankeschön-Nachmittag für den Blumenschmuck steht am Dienstag, 21. März, im Landhotel Weißes Ross bevor. Das Schmücken des Osterbrunnens ist für Donnerstag, 30. März, um 9 Uhr vorgesehen.