Freizeit Illschwang

25.01.2017

13

0 25.01.201713

Zum guten Klang in Illschwang leistet der Männergesangverein einen wichtigen Beitrag. Bei seinem Dorfabend hatte er 2016 außerdem mit einer mitternächtlichen Premiere aufhorchen lassen.

Letztes Gründungsmitglied

Sturm der Begeisterung

Neuwahlen Vorstand



Vorsitzender: Josef Geitner



Stellvertreter: Hermann Weiß



Kassier: Matthias Hüttner



Schriftführer: Leonhard Geitner



Beisitzer: Josef Langer, Horst Franz, Clemens Lindner und Dominik Weiß



Notenwart: Werner Hartmann



Kassenprüfer: Michael Aures und Lorenz Geitner (no)

Komplett bestätigt hat der Männergesangverein (MGV) seinen Vorstand bei den Neuwahlen. So bleibt Josef Geitner in den nächsten zwei Jahren an der Spitze. Ihm steht eine starke Führungsmannschaft zur Seite (siehe "Neuwahlen").Ein ehrendes Gedenken galt dem letzten Wiedergründungsmitglied Josef Kellermann, der dem Verein seit 1949 angehörte. Er ist 2016 verstorben. Gegenwärtig zählt der MGV 59 Mitglieder, von denen 22 im Chor aktiv sind. Das Durchschnittsalter der Sänger liegt bei 58 Jahren.2016 gab es 22 Gesangsproben. Besonderer Dank galt Chorleiterin Schanna Ibler für ihr Engagement. Die Fahnenabordnung war acht Mal im Einsatz, hieß es bei dem Rückblick, im vergangenen Jahr wurden für alle Sänger einheitliche Trachtenwesten angeschafft. Bei ihren ersten Auftritten in der Öffentlichkeit kam das neue Erscheinungsbild laut Pressemitteilung gut an. Zu den besonderen musikalischen Aktivitäten gehörten das Singen im Altenheim St. Barbara in Sulzbach-Rosenberg, die Umrahmung eines evangelischen Gottesdienstes sowie die Teilnahme am Liederabend des Männergesangvereins Alfeld und am Frühjahrskonzert des Posaunenchors. Tradition hat die Maiandacht in Ödputzberg mit anschließendem Dämmerschoppen.Die Einweihung des SVI-Sportheims gestaltete der MGV ebenso mit. Vertreten waren die Sänger ferner beim silbernen Priesterjubiläum von Dr. Josef Schierl. Außerdem erwähnte Josef Geitner die Auftritte bei der Illschwanger Dorfweihnacht und beim ökumenischen Adventssingen.Absoluter Höhepunkt war nach seiner Auskunft auch im Vorjahr der Dorfabend im Saal der Patrona Bavariae: Einen Begeisterungssturm löste dabei eine besondere Mitternachtseinlage aus. Der Dreigesang war bei verschiedenen Anlässen im Einsatz.Bürgermeister Dieter Dehling dankte dem MGV für die Unterstützung bei gemeindlichen Veranstaltungen. Der Schulverband stelle gerne den Raum in der Grundschule gratis für Proben zur Verfügung. Auch für Dehling war der Dorfabend mit dem abwechslungsreichen Programm ein besonderer Höhepunkt. Er äußerte den Wunsch, dass neue Sänger den Weg zum Verein finden. In einer Bilderschau ließ Lorenz Geitner 2016 Revue passieren. 2. Vorsitzender Hermann Weiß dankte ihm für sein großes Engagement.