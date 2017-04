Freizeit Illschwang

11.04.2017

Aichazandt. Ein turbulentes Jahr liegt hinter dem TSV 1860 München. Mit ihm hoffte und bangte der Löwen-Fanclub Illschwang. Er blickte bei der Jahreshauptversammlung auf die Aktivitäten 2016 zurück und ehrte treue Mitglieder.

Auf und ab ging es bei den Löwen, wie Vorsitzender Robert Meyer schilderte. Angesichts zahlreicher Zu- und Abgänge in der Winterpause 2015/16 wie auch im Sommer 2016 habe sich keine eingespielte Mannschaft herauskristallisiert. Im vorletzten Spiel der Saison 2015/16 gelang es gerade noch, den Abstieg zu vermeiden. Auch aktuell kämpft der TSV um den Klassenerhalt.Wesentlich erfreulicher fiel Meyers Bilanz vom Geschehen im Löwen-Fanclub Illschwang aus. Gegenwärtig zählt er 147 Mitglieder. Ein Bus fuhr im Mai zum entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt gegen den SC Paderborn. Die gut besuchte Maiwanderung führte nach Poppberg. Schon zur Tradition geworden ist das Spanferkelessen im Sportheim des SVI. Das Pizzaessen in Angfeld hat ebenfalls seinen festen Platz in der Jahresplanung.Mit einem 30er-Bus wurde das Fanfest der Jungen Löwen angesteuert. Zur Oktoberfestzeit folgte eine weitere Fahrt zum Heimspiel gegen Hannover 96, das allerdings mit einer Niederlage endete. Mit 30 Partien fand der Preisschafkopf im Illschwanger Feuerwehrhaus wieder sehr großen Anklang.Im Verlauf der Jahreshauptversammlung wurden Bastian Englhard, Daniel Püttner, Lothar Holfelder, Peter Püttner, Doris Schötz und Markus Sommer für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Löwen-Fanclub geehrt. Bereits 25 Jahre ist Thomas Ibler dabei. Er war nicht bei der Versammlung anwesend.