Freizeit Illschwang

28.02.2017

28.02.2017

Die Wasserwacht in Illschwang besetzt ihre Führung neu. Nur Kassier Karl Burger behält sein Amt.

Die bisherige Jugendleiterin Bettina Hufnagel steht in den nächsten vier Jahren an der Spitze der Ortsgruppe. Ihr Vorgänger Stefan Schötz übt künftig das Amt des technischen Leiters aus.Bei der Jahreshauptversammlung berichtete Stefan Schötz von gegenwärtig 53 Mitgliedern, von denen 38 passiv und 15 aktiv sind. Elf Jugendliche unter 15 Jahren gehören der Gruppe an. Ein Schwerpunkt lag auf der Nachwuchsarbeit.Es ging der Vorstandschaft darum, beim Badebetrieb die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Regelmäßig trafen sich die Wasserwachtler zum Training, um für einen Ernstfall gerüstet zu sein. Stefan Schötz und Bettina Hufnagel leisteten 470 Stunden in der Illschwanger Ortsgruppe. Der scheidende Vorsitzende informierte über die Umgestaltung des Wasserwacht-Raums und den Kauf einer Sanitätsliege.Jugendleiterin Bettina Hufnagel bezeichnete den Tag des Abzeichens als großen Erfolg. Ein Höhepunkt in ihren Augen war auch der Wassertriathlon beim Badfest. Hufnagel lobte die gute Zusammenarbeit mit Bademeister Stefan Behringer.Schatzmeister Karl Burger hob besonders die Spende von 500 Euro hervor, welche die Ortsgruppe aus dem Erlös der letzten Dorfweihnacht überreicht bekommen hatte. Für die Jugendförderung gab es von der Gemeinde 150 Euro.Bürgermeister Dieter Dehling dankte der Ortsgruppe für die Unterstützung und die angebotenen Schwimmkurse. Das Illschwanger Freibad werde langfristig in zwei bis drei Bauabschnitten saniert, führte er aus. Es solle erhalten bleiben, auch wenn es gegenwärtig vom Freistaat Bayern keine Fördermittel gibt.Der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Amberg-Sulzbach Michael Schmid lobte die sehr gute Nachwuchsarbeit bei der Ortsgruppe. Er sagte einen Zuschuss des Kreisverbands von 250 Euro für die Beschaffung von Dienstkleidung zu.