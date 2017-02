Kassier kommt als Heidi

Freizeit Illschwang

Aus dem üblichen Rahmen fiel das Faschingsschießen, zu dem der Schützenverein Illschwang seine Mitglieder eingeladen hatte. Bei der Kostümierung gaben bekannte Buchfiguren aus der Schweizer Gebirgswelt den Ton an. In die Rolle der Heidi geschlüpft, sprang Kassier Richard Koller (Dritter von rechts) für den erkrankten Vorsitzenden Bruno Müller bei der Preisverteilung ein. Die Jury hatte sich, passend zum närrischen Anlass, ein spezielles Auswertungssystem ausgedacht. Der erste Preis, eine Wurstkette, ging an Bertram Menzel. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Hans Loos und Monika Gleißner. Jeder der 30 Teilnehmer bekam ein Brotzeitpackerl überreicht. Ehrenschützenmeister Georg Franz (Dritter von links) freute sich über die gemütliche Runde. Bild: no