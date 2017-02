Kassiererin Gertraud Troglauer rückt an Spitze des Obst- und Gartenbauvereins auf

Freizeit Illschwang

26.02.2017

4

0 26.02.2017

Nach acht Jahren an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins Augsberg gibt Angela Harton den Vorsitz ab. Ihre Nachfolge tritt Gertraud Troglauer an, die bisher die Kasse führte. Und es gibt noch weitere Änderungen in der Führung der Gartler.

Neuwahlen Obst- und Gartenbauverein Augsberg



Vorsitzende: Gertraud Troglauer



Stellvertreter: Heinz Pickel



Kassier: Dieter Dehling



Schriftführerin: Christa Pohl



Beisitzer: Edeltraud Pickel und Matthias Pinzer



Kassenprüfer: Marianne Niebler und Irene Kopp . (no)

Aichazandt. Angela Harton freute sich, unter den Besuchern der Jahreshauptversammlung neben dem Bürgermeister der Gemeinde Illschwang, Dieter Dehling, auch die früheren Vorsitzenden Rosa Meyer und Robert Purucker zu sehen.Der Obst- und Gartenbauverein Augsberg (OGV) Augsberg zählt gegenwärtig 87 Mitglieder. Drei von ihnen kamen 2016 neu dazu; Gerlinde Wannemacher ist verstorben.In ihrem letzten Tätigkeitsbericht richtete Angela Harton Dankesworte an alle, die sie als Vorsitzende unterstützt hatten. Mit ihr schieden auch Christa Ulrich, Marina Pohl und Petra Meyer aus dem Vorstand aus.Die neue Vorsitzende Gertraud Troglauer dankte Angela Harton für ihr großes Engagement im Verein. Seit 1993 war sie Kassier und vier Jahre lang 2. Vorsitzende. Harton wurde bei der Jahreshauptversammlung auch für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bürgermeister Dieter Dehling überreichte ihr die silberne Ehrennadel des Bezirksverbands. Vom Verein gab es Blumen.Schriftführerin Christa Ulrich erwähnte im Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr die Besichtigung der Gärtnerei Nägele, die Fahrt zum Himalaya-Garten nach Wiesent, das Brunnenfest in Pesensricht, das Schmücken des Osterbrunnens und das Pizzaessen in der Halle der Dorfgemeinschaft Götzendorf. Wanderungen und Kaffeeklatsch kamen noch dazu.Kassiererin Gertraud Troglauer erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Die beiden Kassenprüferinnen Marianne Niebler und Petra Meyer sorgten für die Entlastung des Vorstands.In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Dieter Dehling den Zusammenhalt bei den Augsberger Gartenfreunden. Es herrsche ein reges gesellschaftliches Leben. "Die Mitglieder tragen durch ihren Einsatz zur Verschönerung der Ortschaften bei," bescheinigte Dehling. Kreisfachberater Arthur Wiesmet bereicherte anschließend die Versammlung mit einem Vortrag zum Themenbereich "Alte Gärten - schöne Gärten".