Freizeit Illschwang

17.04.2017

28

0 17.04.201728

(no) Zufrieden zeigt sich der Schützenmeister Bruno Müller (rechts) mit der Beteiligung am Osterschießen des Schützenvereins Illschwang. 35 Mitglieder gingen an die Stände. Geschossen wurde auf eine bunte Scheibe mit unterschiedlichen Zielpunkten, die aber abgedeckt waren. Es handelte sich um einen Glücks- und Zufallswettbewerb. Über einen Osterschinken freuten sich (von links) Christian Fleischmann, Heidi Loos und Rita Geitner. Außerdem gab es süße Osterkörbchen für die Teilnehmer. Der Schützenmeister wies auf die Familienwanderung am Montag, 1. Mai, von Aichazandt nach Lockenricht hin. Anmeldungen bei Monika Gleißner. Bild: no