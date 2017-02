Freizeit Illschwang

02.02.2017

Gegenwärtig zählt der Schützenverein Illschwang 95 Mitglieder. Sorgen bereitet der Nachwuchs, wo es mit Maximus Menzel nur einen Jugendlichen gibt.

Schützenmeister Bruno Müller erinnerte in der Jahreshauptversammlung an die Aktivitäten 2016. Geschossen wurde in Illschwang auf eine Faschings- und Osterscheibe, mehrere Geburtstags- und eine Weihnachtsscheibe. Aus dem gewohnten Rahmen fielen das Ritterschießen und ein Wettbewerb mit einem alten Zimmerstutzen.Zum Königsschießen traten 43 Schützen an, von denen Hans Loos das Rennen machte. Beim dritten Gemeinderatsschießen war Richard Koller nicht zu schlagen. Zu den gesellschaftlichen Aktivitäten gehörten eine Presssack-Brotzeit, ein Grillabend, eine Maiwanderung nach Breitenbrunn und ein Bratenessen.33 Übungsabende mit durchschnittlich 18 Teilnehmern führte Schießleiter Lorenz Geitner auf. Er informierte über gute Leistungen bei den Gau-, den Landkreis- und den Landesmeisterschaften.Nachdem Schriftführerin Sandra Daume detailliert die Aktivitäten aufgezählt hatte, erläuterte Kassier Richard Koller die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Besonders erwähnte er die Anschaffung eines neuen Kompressors für die Luftgewehre sowie das Herrichten des Treppenaufgangs zum Schützenheim.Seit einigen Jahren kümmern sich die Vereinswirtinnen Monika Gleißner, Edeltraud Koller, Christa König und Michaela Purrer mit großem Engagement um das Schützenheim. Für ihre Arbeit dankten ihnen Schützenmeister Bruno Müller und seine Stellvertreterin Susanne Neumüller-Nägerl mit Präsenten.Erfreut zeigte sich Bürgermeister Dieter Dehling über das rege Vereinsleben. Das Schützenheim werde als Begegnungsstätte gut angenommen. Im Werben um Nachwuchs empfahl er, die Zuschussmöglichkeiten des Kreisjugendrings zu nutzen.Herausragendes Ereignis 2017 ist die Feier des 125-jährigen Bestehens. Begangen wird es am Samstag, 6. Mai, mit einem Ehrenabend im Saal des Landhotels Weißes Ross. Weitere Aktivitäten sind nicht geplant. Die Fahne des Vereins bekommt beim Aufgang zum Schützenheim einen neuen Platz.