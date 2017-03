Kultur Illschwang

Auf ihrer Lesetour, die sie quer durch den Landkreis führte, machte die Kinderbuchautorin Dagmar Geisler auch Station an der Grundschule Illschwang. Dort traf sich auf die Akteure, die der Aktion "Lesen macht Flügel" letztendlich diese verleihen.

Die Veranstaltungen werden maßgeblich organisiert durch die Buchhandlung Volkert und mit über 1500 Euro gesponsert durch die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg. Vorstand Erich Übler war interessierter Zuhörer bei der Lesung in der Aula für die Schüler der 3. und 4. Klasse.Dagmar Geisler las aus ihrem Buch "Die Tintenkleckser". Zum Schluss bekamen die Kinder eine persönliche Widmung in die erworbenen Bücher. Konrektor Hans Winkler überreichte als Dankeschön ein Glas Illschwanger Bienenhonig an die Autorin.