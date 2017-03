Kultur Illschwang

10.03.2017

1998 brachte der damalige Heimatpfleger Werner Chrobak in Regensburg das Projekt "Kirche und Wirtshaus" auf den Weg. Schnell fand die Idee Nachahmer in ganz Bayern. In Sulzbach-Rosenberg fügten findige Leute 2002 eine eigene Note hinzu.

Sehr geschichtsträchtig

"... dann stirbt der Ort"

Termine 2017 Kirche und Wirtshaus mit Pfiff gibt es heuer an folgenden Sonntagen jeweils um 16 Uhr an diesen Orten:



2. April in der Wallfahrtskirche am Frohnberg bei Hahnbach



28. Mai beim Dreifaltigkeitskircherl in Amberg



17. September in der Kirche St. Martin in Pfaffenhofen bei Kastl



8. Oktober in den Kirchen St. Georg und St.Michael in Königstein. (no)

Seit 15 Jahren gibt es hier "Kirche und Wirtshaus mit Pfiff", gemeinschaftlich getragen von der Kulturwerkstatt in Sulzbach-Rosenberg, der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) und dem Evangelischen Bildungswerk (EBW) Amberg-Sulzbach, dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach (AOVE). Auf diese Zeit wurde am Mittwoch in Illschwang zurückgeblickt.Die Wahl dieses Orts begründete Hans Bauer, Geschäftsführer der Katholischen Erwachsenenbildung, in der simultanen Kirche St. Vitus mit dem Hinweis auf das Jubiläum der Reformation. Sowohl die Kirche als auch das Wirtshaus in der Nachbarschaft seien sehr geschichtsträchtig und spiegelten den Grundgedanken des Projekts ideal wider. Bauer hob das große Engagement von Dr. Markus Lommer hervor. Vor 15 Jahren habe der Leiter des Kulturamts der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Fred Tischler, die Idee an den Stadtheimatpfleger herangetragen, der sich begeistert in die Verwirklichung des Projekts stürzte.Der katholische Ortspfarrer Markus Priwratzky ging auf das Patrozinium der Kirche ein. Sie ist dem Heiligen Vitus geweiht, einem frühchristlichen Märtyrer. Er habe sich stets vom Gedanken der Liebe und nicht des Hasses leiten lassen. Auf einem festen Glaubensfundament aufbauend, sollten die Christen aufeinander zugehen und den Mitmenschen Respekt entgegenbringen.In der Entstehungsgeschichte blätterte der evangelische Pfarrer Thomas Schertel. Die Kirche stelle, auf einem Hügel gebaut, den Mittelpunkt des Dorfes dar. Illschwang wurde erstmals 1103 offiziell erwähnt. Für den musikalischen Pfiff sorgte der Posaunenchor Illschwang um seinen Leiter Georg Schmidt.Nach der Kirchenführung trafen sich alle im Landhotel Weißes Ross. Hans-Jürgen Nägerl zeigte dort die Zusammenhänge zwischen Gotteshaus und Wirtshaus auf. Er sah ein enges Miteinander zwischen ihnen, gerade in unserer Zeit, als sehr wichtig an: "Stirbt das Wirtshaus, so stirbt auch der Ort."Stellvertretender Landrat Franz Birkl betonte die Tradition von Kirche und Wirtshaus. Nach dem Gottesdienst zusammenzukommen und sich auszutauschen, sah er noch immer als sehr wichtig an.Weiter gratulierte der stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Regensburg, Gregor Tautz. Das Projekt gewinne immer mehr Anhänger. Durch die pfiffige musikalische Gestaltung erhalte jede Veranstaltung eine besondere Note.Mit dem Dudelsack brachte der stellvertretende Bezirksheimatpfleger Hans Wax seine Glückwünsche vor. Zum Schluss des offiziellen Teils überreichte KEB-Geschäftsführer Hans Bauer ein Tragerl Lutherbier an Lommer, verbunden mit dem Dank für sein großes Engagement.