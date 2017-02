Kultur Illschwang

16.02.2017

6

0 16.02.2017

Mit Feen hat die Veeh-Harfe nichts zu tun, auch wenn ihr sanfter Klang den zarten Märchenwesen sicher gefallen würde. Das Instrument besteht aus einem Korpus aus Holz, bespannt mit 25 Saiten. Aber obwohl es so schlicht ist, verändert es doch die Musikwelt.

Konzentration nötig

Großes Repertoire

Hintergrund Die Veeh-Harfe wurde Ende der 1980er Jahre von dem Landwirt Hermann Veeh entwickelt. Er konzipierte auch eine entsprechende Notenschrift. Das Schallloch befindet sich im Boden des Instruments, unter die Saiten wird ein Notenblatt geschoben. Dabei stehen die Noten direkt unter den zu zupfenden Saiten. Zupft man die untereinander verbundenen Noten in der vorgegebenen Reihenfolge, kann auch ein Anfänger unmittelbar ein Musikstück spielen.



So eignet sich die Veeh-Harfe besonders für den Einsatz in Laien-Ensembles sowie in der Arbeit mit behinderten und mit alten Menschen. (Quelle Wikipedia) (cog)

/Sulzbach-Rosenberg. Heiter ertönt der "Hirtenboarische op. 314" von Monika Leitl. Sieben Musikanten sitzen mit Veeh-Harfen um einen Tisch und spielen. Die zarten, hellen Töne füllen den Raum. Der erste Teil des Stücks klingt schon richtig gut, obwohl die Gruppe es erst zum zweiten Mal probt. Aber dann driften die erste und die zweite Stimme auseinander. Jeder Musikant hat es zu Hause allein geübt, jetzt arbeiten sie daran, die Stimmen zusammenzubringen. "Das Zusammenspiel ist schwierig, weil alle dasselbe Tempo einhalten müssen", erläutert Helmut Kellner, der Leiter der "Illschwanger Veeh-Harfen-Klänge".Die Spielerinnen sind begeistert, weil man auf diesem Instrument sofort Erfolg hat, denn die Notenschrift ist eindeutig. Aber die Koordination der Hände muss man üben und natürlich das Ensemblespiel. "Die Veeh-Harfe ist auch für Ältere leicht erlernbar, sogar wenn man noch nie ein Instrument gespielt hat", stellt eine 75-Jährige fest, "aber man muss ein musikalisches Gehör haben." "Und man muss sich konzentrieren", ergänzt ihre Nachbarin. Eine Dritte erklärt: "Es ist im Alter eine Bereicherung, wenn man ein Instrument spielen kann." Die Anfänge der "Illschwanger Veeh-Harfen-Klänge" liegen im Mehrgenerationenhaus, dessen Leiter Helmut Kellner war. Er suchte damals nach Angeboten für Senioren. Mit einem Wochenendseminar bei Hermann Veeh qualifizierte er sich für die Gruppenleitung, fand Sponsoren für die ersten Harfen und legte 2013 mit vier Personen los. Seitdem ist die Gruppe kontinuierlich gewachsen, obwohl das Mehrgenerationenhaus 2015 schließen musste. Unter Kellners Leitung spielen jetzt sechs Frauen, von denen aber keine aus Illschwang kommt. Sie fahren jede Woche aus Sulzbach-Rosenberg, Hohenburg und Ammerthal zu ihren Übungsstunden und genießen nicht nur das Musizieren, sondern auch die Gemeinschaft. "Zuwachs ist uns herzlich willkommen", sind sich die Musikanten einig.Die "Illschwanger Veeh-Harfen-Klänge" haben sich schon ein großes Repertoire erarbeitet. Die Musikanten spielen Volks- und Wanderlieder, Schlager, auch Klassik und Geistliches. Sie haben so unterschiedliche Stücke wie den "Gefangenenchor" aus Verdis "Nabucco", den Evergreen "Aloahe", den Königsjodler und das innige Herz-Jesu-Menuett im Programm. Damit treten sie gern in Gottesdiensten, bei Geburtstagen oder in Altenheimen auf. Selbst demente Patienten, haben sie festgestellt, werden bei Veeh-Harfen-Musik ruhig. "Wir spielen dann Lieder, die die Senioren mitsingen können", erklärte Kellner. Besonders gut passt der sanfte Klang der Veeh-Harfe zur besinnlichen Stimmung der Vorweihnachtszeit, so dass die Gruppe elf Adventsfeiern musikalisch gestaltete.Nach dieser Anstrengung sind die sieben Musikanten aber keineswegs müde. Sie bereiten gerade ihre erste CD-Aufnahme mit zwölf Stücken vor. Auf dem Programm steht das schon traditionelle Benefizkonzert mit der Initiative "Meine" im Seniorenheim St. Barbara. Und Palmsonntag, 9. April, um 17 Uhr ist die Gruppe in der Kapelle Stifterslohe zu hören. Kontakt: Helmut Kellner, 09666/18 84 50, kellnerh@t-online.de.