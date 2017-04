Politik Illschwang

03.04.2017

4

0 03.04.2017

Eine gute Zusammenarbeit herrsche im Gemeinderat Illschwang, sagt Hans Pirner, Sprecher der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Mit seinen Fraktionskollegen teilte er sich im Rückblick die Bereiche Freibad, neues Rathaus, Breitbandausbau und Baugebiete auf.

Zwei Fenster fürs Sportheim

Gespannt auf Ergebnis

"Glücksfall für Gemeinde"

Landkreis baut AS 1 aus

Altbürgermeister Hans Pickel jetzt Ehrenmitglied der UWG Illschwang "Angesichts seiner außerordentlichen Leistungen hat die Vorstandschaft der UWG Illschwang beschlossen, Altbürgermeister Hans Pickel zum Ehrenmitglied zu ernennen", sagte Vorsitzender Gerald Habermehl.



Hans Pickel gehört zu den Gründern der Unabhängigen Wählergemeinschaft. 1978 zog er als seinerzeit jüngster Gemeinderat ins Gremium ein. 18 Jahre später wählte ihn die Bevölkerung zum Bürgermeister und bestätigte ihn zwei Mal in dieser Funktion. Die Kanalerschließung des Gemeindegebiets wurde zum Ende seiner Amtszeit 2014 abgeschlossen.



Weitere Stationen des Bürgermeisters Hans Pickel waren die Schulhaussanierung, der Anschluss des Freibades an die Hackschnitzelheizung, die Entwicklung des Gewerbegebiets Neuöd, die Erschließung mehrerer Baugebiete oder die Errichtung der Kinderkrippe. Die Einwohnerzahl sei in Pickels Amtszeit gestiegen, die Pro-Kopf-Verschuldung gesunken.



Nach 38 Jahren beendete Hans Pickel aus gesundheitlichen Gründen seine Mitarbeit im Gemeinderat. Er sitzt weiterhin im Kreistag für die FDP/FWS. Vorsitzender Gerald Habermehl überreichte ihm eine Urkunde über die Ernennung zum Ehrenmitglied. Der Ehefrau Karin Pickel dankte er mit einem Blumenstrauß für die Unterstützung ihres Mannes in seiner Amtszeit.

Vorsitzender Gerald Habermehl übernahm in der Jahreshauptversammlung die gesellschaftliche Bilanz für 2016. Ein Teil des Erlöses aus dem Backofenfest in Angfeld werde als Spende dem Kindergarten Illschwang übergeben. Zum Ferienprogramm steuerte die UWG eine Plättenfahrt auf der Vils mit Besuch auf dem Piratenspielplatz bei. Außerdem organisierte sie eine Besichtigung der Biogasanlage in Ottmannsfeld.2016 habe sich die UWG an der Bausteinaktion des SVI beteiligt und zwei Fenster des neuen Sportheims erworben. Darüber hinaus habe sich die Gruppierung entschlossen, den Sportverein durch eine Bandenwerbung am Fußballplatz jährlich zu unterstützen. Für heuer stehen das Backofenfest am Samstag, 12. August, sowie ein Vortrag von Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder zum Thema Einbruchschutz am Donnerstag, 21. September, auf dem Programm.Den politischen Teil eröffnete Gemeinderat Ernst Herbst mit dem Thema Breitbandausbau. Bald beginne das zweite Verfahren, durch das der komplette Anschluss verwirklicht werde. Den Grundstein dafür habe Hans Pickel gelegt, der als damaliger Bürgermeister vor mehr als zehn Jahren die Telekom-Glasfaserkabel bis nach Illschwang gebracht habe.Gerald Habermehl sah den Erhalt des Freibads als wichtig an. Gespannt warte er auf das Ergebnis der Diskussion über eine Förderung. Nachdem die Staatsregierung bisher alle Zuschussanträge abgelehnt habe, verwundere ihn die Aussage des Landtagsabgeordneten Harald Schwarz, dass es nun vielleicht doch Geld vom Freistaat für Freibadsanierungen gäbe. Demnach solle es der Bayerische Gemeindetag richten.Nach einigen hitzigen Diskussionen über den Kindergarten in Illschwang zog 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl das Fazit: "Es wird doch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird." Aktuellen Zahlen nach dürfte das erwartete Defizit deutlich milder ausfallen. Hiltl sah die Anstrengungen der Kirche und der Kita-Leitung sehr positiv und erinnerte an den zuletzt erwirtschafteten Überschuss. In seiner damaligen Unterstützung sah er sich bestätigt, wertete andere Auffassungen aber auch als wichtigen Bestandteil.Gemeinderat Josef Margraf nahm Stellung zum neuen Rathaus. Seit dem Antrag der UWG, Ausweichmöglichkeiten für die Verwaltung zu prüfen, habe sich einiges getan. "Der UWG war es immer wichtig, dass der Verwaltungsstandort in Illschwang bleibt", betonte Margraf. Für die Gemeinde sei die Entwicklung beim Anwesen Pollety ein Glücksfall, da sie neben dem Gebäude noch eine weitere Fläche im Ortszentrum erwerben konnte. Der Umbau koste dort deutlich weniger als am denkmalgeschützten Neuberger-Anwesen. Derzeit liefen ersten Planungen.Fraktionssprecher Hans Pirner sprach die Entwicklung der Bau- und Gewerbegebiete in Illschwang an. Momentan würden die letzten fünf Bauplätze erschlossen. Die Straße ins Baugebiet Am Sonnenhang sei auf Antrag der UWG kostengünstig geteert worden. Jetzt werde für das Baugebiet Sandäcker 3 geplant. Bei den Gewerbeflächen bestehe Handlungsbedarf.Zum Schluss lobte Pirner die gute Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen. Als Grund sah er die sachliche und konstruktive Arbeit der UWG zum Wohl der Gemeinde: "Wir betreiben keine Oppositionspolitik."Kreisrat Hans Pickel gab einen kurzen Einblick in Thematiken des Landkreises. Für die Gemeinde Illschwang sei der geplante Ausbau der AS 1 zwischen Götzendorf und Ammerthal aktuell von Bedeutung.