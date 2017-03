Politik Illschwang

07.03.2017

26

0 07.03.201726

Illschwang/München. Hoffnungen auf Fördermittel vom Freistaat Bayern für das örtliche Freibad weckte der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Schwartz bei der CSU in Illschwang (SRZ vom 6. März). Der SPD-Parlamentarier Reinhold Strobl zeigt sich in einer Stellungnahme dazu sehr erstaunt.

"Seit Jahren stellt die SPD-Landtagsfraktion Bayern immer wieder Anträge auf finanzielle Förderung von Freibädern. Diese wurden jedes Mal von der CSU-Mehrheit im Landtag mit Vehemenz abgelehnt", schreibt der Abgeordnete. Nach der Meldung, dass es angeblich nun doch öffentliche Mittel für solche Freizeiteinrichtungen geben solle und der Bayerische Gemeindetag eine große Rolle dabei spiele, wandte sich Strobl gleich mit einem Brief an Finanzminister Markus Söder.Darin fragt das Mitglied des Haushaltsausschusses im Landtag, ob das den Tatsachen entspricht. Wenn ja, so Strobl, wäre er ihm dankbar, wenn er mitgeteilt bekäme, wie diese Förderung ausschauen und welche Rolle hierbei der Gemeindetag spielen solle. Strobl weiter: "Seit Jahren werden immer wieder unsere Anträge abgelehnt, vor Ort aber werden Hoffnungen gemacht, welche dann bei Nachfrage als Luftblase platzen. Ich will nun wissen, was Sache ist. Die Landesregierung muss hier ehrlich mit Gemeinden und Bürgern umgehen."