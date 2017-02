Politik Illschwang

19.02.2017

Dietersberg. In der Rekordzeit von einer halben Stunde hatte der Gemeinderat Illschwang alle Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der Februarsitzung abgehandelt. Bei drei Bauplänen und einer Bauvoranfrage hatte das Gremium keine Einwände. Als Träger öffentlicher Belange sah das Gremium, bezüglich der Änderung des Bebauungsplans Nord-Ost der Gemeinde Ammerthal, keine Notwendigkeit eine Stellungnahme abzugeben.

Die Räte mussten sich mit einer erneuten Änderung des Entwurfs des Bebauungsplans für das Gebiet "Pürschläg, An der Vogelhüll" mit integrierter Grünordnung sowie damit einhergehend der Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren befassen. Nachdem in der Januarsitzung bereits der Aufstellungsbeschluss gefasst worden war, hatte es danach noch den Einwand eines Bürgers gegeben.Ihm ging es dabei, als Besitzer einer Grünfläche, darum, ob nicht diese auch noch als bebaubare Parzelle verwendet werden könnte. In Gesprächen mit dem Planungsbüro Renner & Hartmann habe man dafür auch eine Lösung gefunden. Der Gemeinderat billigte die Änderung. Das Verfahren kann nun, wie geplant fortgeführt werden. Erfreut nahm das Gremium die Mitteilung des Bürgermeisters Dieter Dehling zur Kenntnis, dass für den Defibrillator, der sich bei der Grundschule befindet, für die Wartung, die alle sechs Jahre notwendig ist, die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg die anfallenden Kosten in Höhe von 4200 Euro übernommen hat. Dehling dankte für diese Form der Spende. Die neuen Ortseingangsschilder für Illschwang sind fertig und können demnächst aufgestellt werden. Henner Wasmuth informierte, dass am Donnerstag, 16. März, das Jugendforum der Gemeinde im Gasthaus Michl in Dietersberg stattfindet.