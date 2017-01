Politik Illschwang

21.01.2017

21.01.2017

Der Gemeinderat Illschwang befürwortete den geänderten Entwurf des Bebauungsplans für das Gebiet "An der Vogelhüll" in Pürschläg mit integrierter Grünordnung und Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren. Ferner gab das Gremium die Zustimmung zu einer vorgezogenen Behördenbeteiligung.

Strenge Festsetzungen

Für den Wegebau

Sonderzahlung pro Monat

Baugebiet Sandäcker 3 Helmut Kellner berichtete von Klagen evangelischer Gemeindebürger, dass sie von der Erschließung des Baugebiets Sandäckerweg 3, als gemeinsames Baugebiet von politischer Gemeinde und katholischer Pfarrpfründestiftung, nichts mitbekommen haben. Entsprechende Informationen hatte es im Weihnachtspfarrbrief der katholischen Pfarrei gegeben. Kellner störte auch das Wort "Bewerbung" im Zusammenhang mit dem Interesse an einem Bauplatz.



Bürgermeister Dieter Dehling entgegnete, dass im Gemeindebrief ein für alle Bürger nachzulesender Hinweis stand. Im Übrigen müsse abgewartet werden, ob die Diözese Eichstätt den getroffenen Vereinbarungen in dieser Form endgültig zustimmt. Erst dann werde man seitens der Gemeinde in die Offensive gehen. Henner Wasmuth merkte an, dass evangelische Gemeindebürger schon ihr Interesse am Erwerb dieser Parzellen bekundet haben. (no)

Aichazandt. Hans-Jürgen Tiefel vom Planungsbüro Renner & Hartmann Consult gab dazu die Erläuterungen. Die ehemalige gut eingegrünte Wochenendhaussiedlung ist im Laufe der Jahre immer mehr zu einer Wohnhaussiedlung geworden. Der Bereich liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet. Wichtig ist für die Gemeinde, dafür eine Ausnahmegenehmigung zu erreichen.Um diese zu bekommen, sind seitens der Gemeinde strenge Festsetzungen zur Wahrung des Gebietscharakters erforderlich. Die Gesamtfläche für die Siedlung liegt bei 3,7 Hektar. Dort soll nur wenig zusätzliche Verdichtung erlaubt werden. Entsprechende Baufenster sind im Bebauungsplan eingetragen. Eine Garage neben dem Wohnhaus ist möglich. Der Kniestock darf nicht mehr als einen Meter betragen. Satteldächer, sowie Pultdächer mit einer Dachneigung zwischen 7 und 43 Prozent sind möglich.Der Gemeinderat befürwortete einen Antrag des Tierschutzvereins der Stadt Amberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach zur Tierfund-Abgabe ab 2017. Ab heuer steigt der Beitrag der Gemeinde Illschwang von 50 Cent einen Euro je Einwohner. Bei einer Ablehnung hätte sich die Kommune um eine Unterbringung innerhalb ihrer Grenzen kümmern müssen. Durch die Zustimmung können gefundene Tiere weiterhin zum Tierheim nach Gailoh gebracht werden. Die Erhöhung war nach Auskunft der Antragssteller notwendig, weil der bisherige Betrieb nicht mehr kostendeckend war.In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die Verwendung des gemeindlichen Jagdpachtschillings. Gegenwärtig liegt der Jagdpachtschilling der sieben Jagdgenossenschaften im Bereich der Gemeinde bei jährlich etwa 500 Euro. Er verringerte sich in den letzten Jahren kontinuierlich. Der Verwaltungsaufwand für das Einfordern der Jagdpacht ist, nach Ansicht von Bürgermeister Dieter Dehling, nicht mehr wirtschaftlich.Die Räte fassten den Beschluss den jährlichen Gemeindeanteil an die Jagdgenossenschaften unter der Voraussetzung abzutreten, dass das Geld in eine Wegebaurücklage einbezahlt und für den Unterhalt von Feld, Wald- und Flurwegen verwendet wird. Mit einer Rücklage können kleine Unterhaltungsmaßnahmen durch die Jagdgenossenschaften selbst finanziert werden. Ebenfalls Zustimmung fand die Neufassung der Friedhofsbestattungssatzung, sowie die Gebührensatzung für den gemeindlichen Friedhof in Bachetsfeld. Die Änderung wurde durch die Einführung von Urnenstelen notwendig. Für eine Stelenkammer betragen die Gebühren pro Jahr 55 Euro. Dies ist der gleiche Betrag, wie er für den Gemeindefriedhof in Illschwang verlangt wird.In Zukunft gibt es für die Verbandsversammlung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Illschwang Gruppe zwei zusätzliche Verbandsräte. Dies wurde erforderlich, weil die Haushaltungen der Gemeinde im Vergleich zu Poppenricht und Sulzbach-Rosenberg mit Abstand das meiste Wasser verbrauchen. Werner Englhard (Vertreter Hubert Sellner) und Hans Pirner (Vertreter Gerald Habermehl) werden zukünftig diese Funktion wahrnehmen.In der Dezembersitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, aufgrund von stark zurückgehenden Zahlen in der Kindertagesstätte St.Vitus 2017/18 eine Sonderzahlung von 5000 Euro pro Monat von Januar bis August 2018 zu leisten, um Entlassungen zu vermeiden. Ab September 2018 steigt die Zahl der Kinder wieder. In der Januarsitzung berichtete Bürgermeister Dieter Dehling von einer neuen Situation. Da eine Kinderpflegerin in der Tagesstätte schwanger ist, werde dies, so der Bürgermeister, zu einer Entschärfung der Situation beitragen.