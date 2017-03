Politik Illschwang

21.03.2017

9

0 21.03.2017

Dietersberg. Angefangen von den Kleinsten bis zu den Jugendlichen gibt es in der Gemeinde Illschwang ein sehr breitgefächertes Angebot an Veranstaltungen und Aktivitäten. Dies wurde deutlich beim Jugendforum, zu dem der Beauftragte im Gemeinderat, Henner Wasmuth, Gruppierungen und Verbände ins Gasthaus Michl nach Dietersberg eingeladen hatte.

Neue Richtlinien

Wasmuth zeigte sich erfreut über das gute Interesse. Er lobte das große ehrenamtliche Engagement der Trainer, Betreuer und Gruppenleiter für den Nachwuchs. Die Umfrage im vergangenen Jahr bei Kindern und Jugendlichen sowie Eltern habe interessante Anregungen gebracht. Der Erhalt des Freibads sei dabei an vorderster Stelle gestanden.Positiv bewertet wurde auch der in Angriff genommene Breitbandausbau. Geplant sei eine spezielle Bürgerversammlung für diesen Altersbereich. Dafür suche man noch einen attraktiven Veranstaltungsort. Wasmuth machte auch Werbung für die Beteiligung am Ferienprogramm der Gemeinde.Die Vertreter der Ministranten- und der Jungschar, der Krabbelgruppe, des Kinderchors, des Kindergottesdienstteams, der Wasserwacht, der Feuerwehren Illschwang, Dietersberg und Angfeld, des Schützenvereins und des SVI berichteten konkret, was das ganze Jahr über für den Nachwuchs getan wird.Das Jugendforum ist Grundlage für den Gemeinderat, auch heuer wieder Zuschüsse für die Nachwuchsarbeit zu verteilen. Der Vorsitzende des Sportvereins, Thomas Dirler, begrüßte das Ergebnis der Umfange zum Erhalt des Freibads. Die Einrichtung spiele eine große Rolle, wenn es für junge Familien darum gehe, sich niederzulassen. Er dankte für Unterstützung von 10 000 Euro aus Jugendfördermitteln für den Bau des neuen Sportheims.Die stellvertretende Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR), Christine Götz, freute sich über die Angebote, die es für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde gibt. Sie wies auf die neuen Förderrichtlinien hin und ging besonders auf den Fördertopf "Aktivitäten für Flüchtlingskinder" ein. Über den Kreisjugendring könne seit Neuestem nicht nur die Saftbar und eine Hüpfburg, sondern auch ein Pizzaofen ausgeliehen werden. Sie lud ein zur KJR-Vollversammlung am Donnerstag, 6. April, im Gemeindestadel in Etzelwang.2. Bürgermeister Benjamin Hiltl, gleichzeitig Stellvertreter von Henner Wasmuth, betonte, dass die Gemeinde gerne die Unternehmungen, die es für Kinder und Jugendliche gibt, unterstützt. Der Nachwuchs sei bei den Vereinen und Gruppierungen bestens aufgehoben.