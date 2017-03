Politik Illschwang

05.03.2017

Bei den Neuwahlen hat der CSU-Ortsverband Illschwang seinen Vorstand bestätigt. So steht Bürgermeister Dieter Dehling zwei weitere Jahre an der Spitze der 43 Mitglieder.

Verwaltung zieht heuer um

Schwartz macht Hoffnung

Neuwahlen CSU Illschwang



Vorsitzender: Dieter Dehling Stellvertreter: Andreas Fuchs, Werner Englhard, Hubert Sellner



Schatzmeister: Karl Burger



Schriftführer: Henner Wasmuth



Beisitzer: Andrea Falk, Susanne Nägerl, Mathias Wenkmann, Otmar Meier, Herbert Ernst, Herbert Vinzens



Delegierte zur Kreisvertreterversammlung: Dieter Dehling, Andreas Fuchs, Otmar Meier ; Ersatz: Karl Burger, Thomas Dirler, Werner Englhard



Kassenprüfer: Hans Behringer und Norbert Weis. (no)

Schwerpunkte der Gemeinderatsarbeit Der Fraktionssprecher der CSU/BV, Werner Englhard, sprach von einem guten Klima im Gemeinderat. Er schrieb das auch den Führungsqualitäten von Dieter Dehling zu.



Zurückblickend auf die Schwerpunkte im vergangenen Jahr erwähnte er die großen Fortschritte beim Breitbandausbau. Gemeinsam mit der katholischen Kirche erfolgt der Ausbau des Baugebiets Sandäckerweg 3. Die Befragung der Kinder und deren Eltern durch den Jugendbeauftragten Henner Wasmuth habe ein sehr positives Gesamtbild ergeben. Lob fand Englhard auch für Ortsheimatpfleger Richard Koller. Im Zusammenhang mit der Illschwanger Dorfweihnacht habe die Lesung der Heiligen Nacht durch Richard Gabler ein kulturelles Glanzlicht gesetzt.



Mehrmals beschäftigte das Thema Kindertagesstätte St. Vitus den Gemeinderat. Gespräche mit den Fachbehörden liefen gegenwärtig im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau eines Gerätehauses für die Feuerwehr Augsberg. Der Fraktionssprecher begrüßte den Kauf des Anwesens Pollety. Er mache es möglich, bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der Verwaltung zu schaffen.



Insgesamt sprach Englhard von einer guten Haushaltslage. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Illschwang liege gegenwärtig bei 530 Euro. (no)

Das einstimmige Ergebnis wertete der Kreisvorsitzende, Landtagsabgeordneter Harald Schwartz, bei der Jahreshauptversammlung "als großen Vertrauensbeweis für die gute Arbeit, die bei den Illschwanger CSU'lern geleistet wird". In Bürgermeister Dieter Dehling sah er ein "absolutes Zugpferd".Dehling berichtete über die Aktivitäten. Ortstermine gab es an der neu hergerichteten Verbindungsstraße zwischen Altensee und Reichertsfeld sowie am Anwesen Pollety. Dort am Dorfplatz solle heuer die Gemeindeverwaltung einziehen. Drei Betriebe habe die CSU besucht, um Wünsche und Erwartungen anzuhören.Im Ferienprogramm organisierte die CSU zusammen mit dem Landhotel Weißes Ross einen Kinderkochkurs in der Schulküche. Bei der Bausteinaktion des SVI erwarb der Ortsverband im neuen Sportheim eine Tür. Außerdem ist er am Sportgelände künftig mit einer Bandenwerbung vertreten. Eine Spende von 200 Euro gab es 2016 für den Verein Helfer vor Ort Birgland/Illschwang.Kassier Karl Burger erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüfer Hans Behringer und Norbert Weis machten den Weg für die Entlastung frei. Ein ehrendes Gedenken galt dem langjährigen Vorsitzenden der Illschwanger CSU, Josef Bogner, der im Januar verstorben ist.Dieter Dehling äußerte sich auch zur Arbeit im Kreistag, dem er auch angehört. Die Kreisumlage werde 2017 gleich bleiben. Demnach müsste die Gemeinde Illschwang 725 000 Euro überweisen. Das Investitionsvolumen liegt in diesem Jahr bei 8,7 Millionen Euro. Erfreulich sei, dass der Ausbau der AS 1 zwischen Ammerthal und Götzendorf erfolgen kann. Der Neubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Sulzbach-Rosenberg soll abgeschlossen werden. Ein Großprojekt des Landkreises sei in den nächsten Jahren die Sanierung von Schloss Theuern.Landtagsabgeordneter Harald Schwartz machte der Gemeinde Hoffnung, für die Sanierung des Freibads öffentliche Mittel zu bekommen. Eine große Rolle spiele dabei der Bayerische Gemeindetag. Illschwang habe eine Studie für die Aufgliederung der Maßnahme nach Bauabschnitten in Auftrag gegeben. Betont wurde von den anwesenden Mitgliedern, dass ein attraktives Freibad einen wichtigen Werbefaktor darstellt, um Bauwillige anzulocken.