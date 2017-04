Politik Illschwang

13.04.2017

10

0 13.04.201710

Die Gemeinde Illschwang hat 2016 die ehemalige Bäckerei Pollety samt Grundstück am Dorfplatz erworben. Dort soll in Zukunft die Verwaltung arbeiten. Nach den nötigen An- und Umbaumaßnahmen sollen für das Personal die beengten Verhältnisse im jetzigen Rathaus der Vergangenheit angehören.

Anbau an der Südseite

Bürgermeister nach oben

Puffer für mehr Personal

(no) In der Aprilsitzung beschäftigte sich der Gemeinderat ausführlich mit Planentwürfen des Amberger Innenarchitekten Georg Roggenhofer. Bürgermeister Dieter Dehling gab dazu Erläuterungen.Das Wohn- und Geschäftshaus hat eine quadratische Grundform mit zehn Metern Seitenlänge. An der Südseite, wo sich früher die Backstube befand, ist ein Anbau von fünf Meter Länge und neun Meter Breite vorgesehen. Der Haupteingang würde von der Ostseite her erfolgen. Die bisherige Tür vom Dorfplatz würde zwei Fenstern Platz machen.Die Entwürfe sehen ein neues, großzügiges Treppenhaus vor. Wo es geboten erscheint, werden Wände eingezogen. Gedanken müsste sich die Gemeinde über die Heizung machen. Gegenwärtig läuft sie elektrisch mit Marmorplatten.In den Planungen spielt auch die Barrierefreiheit eine Rolle. So könnte im Treppenhaus ein Aufzug eingebaut werden. Den Anbau an der Südseite macht eine Zufahrtsrampe für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen erreichbar. Im Erdgeschoss ist darüber hinaus ein behindertengerechtes WC geplant. Das Gebäude könnte vom Keller- bis zum Obergeschoss genutzt werden.Die Überlegungen von Georg Roggenhofer sehen vier Dachgauben vor. Im Obergeschoss könnten die Amtszimmer der Bürgermeister aus den Gemeinden Illschwang und Birgland entstehen, zusätzlich noch ein Besprechungszimmer. Die Büroräume sind für jeweils zwei Arbeitsplätze ausgelegt.Der Leiter der Verwaltungsgemeinschaft, Siegfried Holler, hat sich mit dem Planentwurf Roggenhofers angefreundet. Er sah darin die optimale Lösung für die Beschäftigten, aber auch für die Bürger. Im Eingangsbereich werde ein angemessenes Ambiente geschaffen.Helmut Kellner hielt einen Aufzug für verzichtbar, wenn im Erdgeschoss ein Raum für Gespräche mit Gehbehinderten geschaffen wird. Gerald Habermehl zeigte sich überrascht von den Ideen, die starke Veränderungen am ursprünglichen Gebäude mit sich brächten. Unterstützung bekam er von Hans Pirner, der befürchtete, dass die Kosten im Vergleich zur ursprünglich angedachten Lösung wesentlich höher ausfallen werden.Henner Wasmuth sprach von einem modernen Planungsentwurf, der ein zukunftsorientiertes Rathaus erwarten lasse. Durch den Anbau gebe es einen Puffer für eine eventuell notwendige Personalaufstockung. Er sprach sich für eine Kostengegenüberstellung aus. Wasmuth und Werner Englhard vertraten die Auffassung, verschiedene Heizungsvarianten zu prüfen. Für Englhard ist es wichtig, wie die Kosten auf die nächsten Haushaltsjahre verteilt werden können. Auf lange Sicht favorisierte er den Vorschlag Roggenhofers. Gabi Pirner gefielen dessen Vorschläge ebenfalls gut.Bürgermeister Dieter Dehling informierte die Räte, dass er über die anstehende Baumaßnahme Gespräche mit seiner Kollegin Brigitte Bachmann geführt habe. Schließlich bilden Illschwang und das Birgland eine Verwaltungsgemeinschaft. Am Ende einer längerer Diskussion stand die Absicht, in nächster Zeit weitere Gespräche mit dem planenden Architekten zu führen, um Details und Kosten abzuklären.