17.04.2017

Zum wiederholten Mal befassten sich die Illschwanger Gemeinderäte mit Bauanträgen der Pferdepension Bauer in Aichazandt. Zähneknirschend nahmen sie die neueste Stellungnahme des Landratsamts zu Kenntnis.

Alte Hausnamen bewahren Die Lokale Arbeitsgruppe Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach startet ein Projekt rund um alte Hausnamen. Rund 225 hat es in der Gemeinde Illschwang gegeben, berichtete Ortsheimatpfleger Richard Koller. Einige Anwesen existierten allerdings nicht mehr. Um die 200 Häuser kämen in Frage, sich an einer Aktion zu beteiligen.



Gedacht ist an Schilder in einer Größe von 35 mal 25 Zentimeter. Bei der Beschriftung gebe es verschiedene Möglichkeiten. Nach den Vorstellungen von Kreisheimatpfleger Dörner sollten die Schilder, ähnlich wie beim simultanen Kirchenradweg, aus Acryl bestehen. Als Alternativmaterial würde sich Emaille anbieten. Es könne mit einer Förderung von 60 Prozent gerechnet werden.



Der Gemeinderat befürwortete grundsätzlich eine Teilnahme der Gemeinde. Das Mitmachen der Hausbesitzer ist freiwillig. Bei ihnen soll in Kürze eine Umfrage laufen, wer ein Schild bestellen und am Haus anbringen möchte. (no)

(no) Dieses Mal ging es um drei Pferdeunterstände und zwei Lagergebäude für Heu und Stroh. In einem Schreiben teilte das Landratsamt mit, dass diese Vorhaben als privilegiert anzusehen seien. Dies besage eine Stellungnahme des Landwirtschaftsamtes. Die Gemeinde habe keine Möglichkeit, sich dem entgegen zu stellen.Helmut Kellner vertrat die Ansicht, so lange der Rückbau der übrigen Stellplätze nicht vollständig vollzogen sei, sollte die Gemeinde keine Zustimmung geben. Gerald Habermehl fragte sich, warum sich der Rat überhaupt äußern solle, wenn sowieso eine Privilegierung vorliege. Werner Englhard sprach sich dafür aus, Druck zu machen.Nicht hinter dem Berg hielten die Räte mit ihrem Ärger, weil das Landratsamt aus ihrer Sicht bei der Gesamtbaumaßnahme der Pferdepension bisher viel zu wenig unternommen habe. Der Gemeinderat verständigte sich darauf, grundsätzlich den Plänen zuzustimmen - aber erst, wenn der geforderte Rückbau abgeschlossen ist.Hans-Jürgen Tiefel vom Planungsbüro Renner & Hartmann in Amberg legte die Stellungnahmen von Privatleuten, Behörden und Verbänden zur Änderung des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans An der Vogelhüll in Pürschläg vor. Seinen Vorschlägen dazu folgte der Rat und fasste den Billigungsbeschluss.Henner Wasmuth berichtete über das Jugendforum, das er gemeinsam mit 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl organisiert hatte. Der Jugendbeauftragte lobte die gute Nachwuchsarbeit in den Vereinen und Gruppierungen. Für sie standen dieses Mal 2250 Euro bereit, 100 Euro mehr als 2016. Verteilt werden sie an folgende Empfänger: SV Illschwang, Kinderchor, Krabbelgruppe, Ministranten, Krabbelgottesdienst, Kindergottesdienst, Feuerwehr Illschwang , Wasserwacht, evangelische Jungschar mit Jugendtreff, Feuerwehr Augsberg, Schützenverein, Posaunenchor sowie Feuerwehr Dietersberg.Bürgermeister Dieter Dehling teilte dem Gemeinderat mit, dass die Kindertagesstätte St. Vitus ihre Personalsituation im Kindergartenjahr 2017/2018 auf der Basis von weniger Kindern neu berechnet hat. Demnach seien keine Sonderzahlungen der Gemeinde mehr nötig, weil sie dies mit dem Überschuss aus dem laufenden Kindergartenjahr verrechnen kann.Auf eine Anfrage von Hans Pirner zur Sanierung des Freibads Illschwang teilte Dehling mit, dass es momentan keine Möglichkeit eines staatlichen Zuschusses gebe. Gabi Pirner wollte wissen, wie es mit dem Breitbandausbau in der zweiten Phase ausschaut. Die genaue Trassenführung werde in den nächsten Tagen besprochen, bekam sie zur Antwort. Helmut Kellner kritisierte die Radikalrodung von Hecken an den Straßenrändern.