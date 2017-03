Politik Illschwang

Der Weiherweg in Illschwang soll wieder teilweise gesperrt werden, fordert eine Anliegerin: Sandra Schlegel sieht durch den Verkehr ein kleines Kind gefährdet, das mit seiner Familie dort wohnt. Der Gemeinderat hofft auf den Bauausschuss.

Pfosten verschwunden

Zusätzlicher Verbandsrat

Landratsamt gefordert

Kassensturz für 2015 Einstimmig billigte der Gemeinderat das Ergebnis des Rechnungsprüfung für das Jahr 2015 und entlastete Bürgermeister sowie Verwaltung. Der Ausschuss hatte unter Vorsitz von Gemeinderat Ernst Herbst im November 2016 getagt. Es gab keine Beanstandungen.



So schließt der Verwaltungshaushalt 2015 mit Einnahmen und Ausgaben von 3,1 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt mit 1,6 Millionen Euro. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt betrug 640 000 Euro. Für die Finanzierung der Breitbandversorgung wurde ein zinsloser Kredit von 117 000 Euro aufgenommen.



Der Schuldenstand der Gemeinde belief sich Ende 2015 auf 1,1 Millionen Euro. Bei 2004 Einwohnern ergibt das pro Kopf knapp 600 Euro. Der Schuldenstand sank gegenüber 2014 um 140 000 Euro. (no)

Aichazandt. (no) Ursprünglich stand der mündlich eingebrachte Antrag auf der Tagesordnung des geschlossenen Sitzungsteils. Gerald Habermehl machte sich dafür stark, ihn öffentlich zu behandeln und fand dafür mehrheitliche Zustimmung.Früher war der Weiherweg eine Sackgasse, auf der die Familie Schlegel von der Ulrichstraße her zu ihrem Anwesen gelangte. Von der Pesensrichter Straße her war der Weg geschottert und nur für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Am Übergang beider Teilstücke verhinderte ein Pfosten die komplette Durchfahrt.2010 beantragte Heribert Hartmann einen Ausbau des Weiherwegs von der Pesensrichter Straße her, um Lastwagen die problemlose Zufahrt zu seinem Metallbetrieb zu ermöglichen. Der Gemeinderat befürwortete das Vorhaben. 2011 liefen die Bauarbeiten. Hartmann bezahlte zwei Drittel der Kosten; ihm gehört der Großteil des verbreiterten Abschnitts.Da sich die Gemeinde an den Kosten beteiligt hatte, kam die Vereinbarung zustande, den Weiherweg insgesamt zu einer Durchgangsstraße zu machen. Angesichts des Auto- und Lkw-Verkehrs, der seitdem herrscht, beantragte jetzt Sandra Schlegel, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, um Gefahren für Kinder zu vermeiden.Ein Lösungsvorschlag im Gemeinderat war, an der Abzweigung von der Pesensrichter Straße ein Verkehrszeichen "Gesperrt für Fahrzeuge aller Art" anzubringen, versehen mit dem Zusatz "Anlieger frei". Vor einer endgültigen Entscheidung soll es im Bauausschuss Gespräche mit den Betroffenen geben, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.Nach einer Satzungsänderung erhält die Gemeinde Illschwang einen weiteren Sitz in der Verbandsversammlung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Schwend-Poppberg-Gruppe. Diesen wird Heinz Pickel einnehmen. Ersatz ist Elke Pirner.Über den geplanten Hausumbau mit Aufstockung von Sven und Christine Schinke, Am Kuhberg, in Illschwang werden die Räte erst entscheiden, wenn ein Planentwurf vorliegt. Grundsätzlich grünes Licht gab das Gremium für die Bauvoranfrage von Mike und Katrin Sommer, die im Auslauf der Ulrichstraße ein Einfamilienwohnhaus mit einer Lagerhalle errichten möchten. Allerdings war man sich über den Weg der Erschließung noch nicht einig. Darüber soll es noch weitere Gespräche geben. Angedacht ist unter anderem eine Überplanung für ein Baugebiet in Richtung Pesensrichter Straße. Der Grundstücksbesitzer ist verhandlungsbereit.Richard Koller fragte nach, wie es mit der Umsetzung der Maßnahmen an den Pferdeunterstellplätzen in Aichazandt aussieht. Bürgermeister Dehling betonte, dass hier das Landratsamt gefordert sei.