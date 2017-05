Politik Illschwang

21.05.2017

Der Gemeinderat Illschwang stellte den Antrag der katholischen Pfarrei auf Übernahme von Kosten für die Sanierung im Altbaubereich der Kindertagesstätte St. Vitus zurück. Nach dem Willen der Räte sollen die Maßnahmen zunächst bei einem Ortstermin mit Träger, Planungsbüro und Kindergartenbeirat besprochen werden.

Informationen zur Grundschule Bürgermeister Dieter Dehling informierte die Räte über den Infoabend an der Grundschule Illschwang, in dem es um die Neueinteilung der dritten und vierten Klassen im neuen Schuljahr ging. Statt bisher zwei Klassen in jeder Jahrgangsstufe, wird es dann eine 3. Klasse mit 25, eine 4. Klasse mit 24, sowie eine Kombiklasse 3/4 mit 18 Schülern geben. Die Kombiklasse, ist nach den Angaben von Stefan Tischer vom Staatlichen Schulamt notwendig, weil die Maßzahl von 75 Schülern für die Bildung von vier Klassen mit dann 67 in Illschwang, deutlich unterschritten wird.



Gabi Pirner wies darauf hin, dass es sich bei der Bildung von Kombiklassen um Sparmaßnahmen des Kultusministeriums handelt. So wurden im Regierungsbezirk Oberpfalz im Schuljahr 2016/17 insgesamt 214 Kombiklassen gebildet. Sie betonte, es sei an der Zeit, dass die Bürgermeister nachdrücklich auf der politischen Schiene beim Kultusministerium aktiv werden sollten, um die Verantwortlichen dort zum Umdenken zu bringen. Eine Folge der Bildung der Kombiklasse seinen erheblich mehr Schüler als bisher in den jahrgangsreinen Klassen.



Die großen Klassen gingen dann zu Lasten der schwächeren Schüler, für die weniger Förderstunden zur Verfügung stehen. Ausdrücklich betonte Pirner, dass Kombiklassen im Bezug auf die Leistungen der Schüler in jahrgangsreinen Klassen in nichts nachstehen.



Unterstützung bekam sie von Gerald Habermehl, dessen Sohn zwei Jahre in einer Kombiklasse war, die sich für ihn sehr positiv ausgewirkt habe. Henner Wasmuth merkte an, dass inzwischen alle Wartelisten mit Junglehrern geräumt sind, die Zahl der Lehrer aber nicht ausreiche. Positiv sah es Bürgermeister Dehling, dass im neuen Schuljahr zwei erste Klassen mit jeweils 21 Kindern gebildet werden. (no)

2. Bürgermeister Benjamin Hiltl

In dem Schreiben an die Gemeinde beziffert die Katholische Pfarrei die Planungskosten auf 10 000 und die Kosten für die Innensanierung auf 85 000 Euro. Für beide Maßnahmen stellt die Diözese Eichstätt eine Förderung von jeweils 26 Prozent in Aussicht. Notwendig sind, nach Auffassung des Antragsstellers, auch Maßnahmen im Außenbereich. Diese werden von Eichstätt nicht bezuschusst.Pfarrer Markus Priwratzky betont in dem Antrag, dass die Renovierungsmaßnahme nur gelingen könne, wenn die Gemeinde Illschwang die restlichen 74 Prozent für Planer und Innensanierung, sowie 100 Prozent der Kosten für den Außenbereich übernimmt.Dieser Forderung wollten die Gemeinderäte, über alle Fraktionen hinweg, nicht folgen. 2. Bürgermeister Benjamin Hiltl: "Im Kindergartenbeirat wurde eine andere Vorgehensweise besprochen. Vordringlich sind die Sachen, die unbedingt erforderlich sind. Über die weiteren Maßnahmen kann man schrittweise entscheiden". Henner Wasmuth hätte sich in dem Antrag eine detaillierte Aufstellung gewünscht. Josef Margraf betonte, es sei unerlässlich, einen Planer einzuschalten. Werner Englhard warf die Frage auf, warum die Sanierung der WC im Altbau nicht gleichzeitig mit dem Neubau der Kinderkrippe erfolgt sei.Elke Pirner betonte, sie könne dem Antrag in dieser Form nicht zustimmen, solange keine Einzelheiten vorliegen. Völlig überfahren fühlte sich Helmut Kellner. Er, wie auch Werner Englhard, warfen die Fragen auf, ob die Gemeinde nicht Überlegungen anstellen sollte, selbst die Trägerschaft zu übernehmen. Dieser Ansicht widersprach Henner Wasmuth. Heinz Pickel betonte, dass die notwendigen Maßnahmen zeitnah durchgeführt werden sollten. Allerdings müssten Fakten zur angestrebten Gesamtmaßnahme auf den Tisch kommen. Schließlich folgte das Gremium dem Vorschlag von Thomas Dirler auf einen Ortstermin des Kindergartenbeirats, bei dem auch ein Planer dabei sein sollte.Weiteres Thema in der Sitzung waren Neuanschaffungen für die vier Feuerwehren in der Gemeinde Illschwang. Die Kosten von 19 100 Euro für den laufenden Betrieb und von 15 000 Euro für Neuanschaffungen fanden Zustimmung. Im Hinblick auf die Bundestagswahlen im September erfolgte die Einteilung der Wahlbezirke. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält 35 und ein Wahlhelfer 25 Euro Erfrischungsgeld. In der Verwaltung ist Kerstin Prügel für die Abwicklung der Wahl zuständig.Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen die geplante Änderung von Plänen für den Gewerbepark A 6 in Ursensollen, das Gewerbegebiet und die Siedlung "Am Leinberg" beide in Schwend, sowie für das Baugebiet Kempfenhof-Ost in Sulzbach-Rosenberg. Genehmigung fanden eine Reihe von Bauplänen, Bauvoranfragen und eine Nutzungsänderung.Gerald Habermehl sah die Notwendigkeit, neue Feldgeschworene zu berufen. Die Arbeiten für den zweiten Abschnitt im Breitbandausbau werden umgehend beginnen.Bekanntgegeben wurden Einladungen zum Backofenfest am Freitag, 26. Mai, der Freunde von St. Piat aus Anlass der Jubiläumspartnerschaft des Landkreises Amberg-Sulzbach mit dem Kanton Maintenon, sowie zum Gartenfest der Feuerwehr Angfeld an Christi Himmelfahrt. Schließlich ging es auch noch um die konsequente Umsetzung der Hundehalteverordnung, die Helmut Kellner angesprochen hatte.