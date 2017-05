Sport Illschwang

Auf dem Sportgelände startet am Sonntag, 7. Mai, ab 14 Uhr der Kinderwaldlauf des SV Illschwang. Mitmachen können Mädchen und Buben, die Freude am Laufen haben. Es spielt keine Rolle, ob sie Mitglied eines Vereins sind oder woher sie kommen. Für diese offene Veranstaltung hat Bürgermeister Dieter Dehling die Schirmherrschaft übernommen.

Je nach Alter müssen die Kinder eine, zwei oder drei Runden zu je 750 Meter laufen. Die Jahrgänge 2009 bis 2011 und jünger starten um 14 Uhr, die Jahrgänge 2006 bis 2008 um 14.45 Uhr sowie die Jahrgänge 2003 bis 2005 um 15.15 Uhr. Die Startgebühr beträgt vier Euro, die erst beim Start zu bezahlen sind. Jeder Teilnehmer erhält einen Pokal und eine Urkunde. Geehrt werden auch die Streckenschnellsten. Für die Schüler der Grundschule Illschwang geht es auch heuer um den Wanderpokal für die teilnehmerstärkste Klasse. Die Siegerehrung erfolgt gegen 16.30 Uhr.Anmeldungen sind möglich über www.sv-illschwang.de, die E-Mailadresse SVI-Lauftreff@gmx.de, bei Heidi Maul (09663/91989), bei Stefan Herzog in der Rosenstraße in Illschwang und bei Norbert Weis in der Schule. Anmeldeschluss ist Freitag, 5. Mai. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie Rostbratwürsten gesorgt.