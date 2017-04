Sport Illschwang

19.04.2017

19.04.2017

Kilian Löffler (blonde Haare) aus Illschwang gewann beim Spitzbuben-Turnier des Bayerischen Judoverbands in Peiting in der Altersklasse U 13 bis 31 Kilogramm. Im vergangenen Jahr war er bei dieser Veranstaltung Zweiter geworden. Den damaligen Sieger bezwang er dieses Mal in der Vorrunde vorzeitig mit Ippon. Ohne Punktverlust zog Kilian ins Finale ein und setzte sich dort gegen einen Konkurrenten aus Augsburg durch. Bild: no