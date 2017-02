Sport Illschwang

21 Mädchen und Buben beteiligten sich am Ortsentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften, der in der Turnhalle der Grundschule stattfand. Organisiert wurde sie vom Abteilungsleiter der SVI-Tischtennissparte Stefan Herzog und seinen Helfern. Die Altersgrenze lag bei zwölf Jahren. Die meisten Teilnehmer kamen aus der Altersklasse 2006/07. Dort wurde am härtesten um den Sieg gekämpft.

Vier Teams um Punkte

Dehling beeindruckt

Abteilungsleiter Herzog freute sich über die großartige Teilnahme. Es handelte sich durchwegs um Kinder, die bisher noch nicht im Verein mit Pass Tischtennis spielen. Mit Stolz wies er darauf hin, dass es gegenwärtig eine hervorragende Nachwuchsarbeit beim SV Illschwang gibt. Immerhin befinden sich vier Jugendteams zur Zeit im Punktspielbetrieb, die teilweise sehr erfolgreich sind.Der stellvertretende SVI-Vorsitzende Martin Luber lobte die erfolgreiche Arbeit, die von der Sparte geleistet wird und hob das große Engagement von Stefan Herzog hervor. Bürgermeister Dieter Dehling zeigte sich beeindruckt von der Nachwuchsarbeit und gratulierte den Siegern.Die Besten bekamen Pokale. Jeder Teilnehmer erhielt eine spezielle Urkunde. Die ersten vier in jedem Altersbereich dürfen am Kreisentscheid mitmachen, der am Samstag, 11. März, in Schnaittenbach stattfindet. Zur Vorbereitung gibt es für die Qualifizierten an den nächsten beiden Samstagen, jeweils von 10 bis 12 Uhr in der Illschwanger Turnhalle, noch eine spezielle Trainingsmöglichkeit.Die Gewinner in den verschiedenen Altersklassen waren Johanna Graf, Alison Faust und Eva Niebler bei den Mädchen sowie Henrik Meyer, Georg Groher und Dominik Bleisteiner bei den Jungen.