Sport Illschwang

27.02.2017

Illschwang/Schwend. Ziel der Walking-Gruppe des SV Illschwang war am Unsinnigen Donnerstag die Pension Anni. Leiterin Ingrid Biebl (mit Krone) und ihre maskierte Truppe legten dabei den Start in die neue Saison fest. Erstes Treffen ist am Dienstag, 7. März um 13.45 Uhr am Badparkplatz in Illschwang. Neulinge oder Schnupperwalker sind willkommen. Bild: no