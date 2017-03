Sport Illschwang

22.03.2017

6

0 22.03.2017

Fünf Mannschaften kämpften in der Schulturnhalle um den Sieg. Das Team mit Michael Klier, Erwin Herbst, Siegfried Heldrich und Georg Graf siegte am Ende.

Gespielt wurde nach dem Modus Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückspiel. Eine Mannschaft bestand aus vier Akteuren. Es waren teils hart umkämpfte Begegnungen. Allen machte die Mischung aus Fußball und Tennis großen Spaß. Gute Technik war von Vorteil.Zur Siegerehrung trafen sich die Spieler mit Familien in der Pension Anni in Schwend. Rund 30 Gäste begrüßte Hauptorganisator Georg Graf. Für jedes Team gab es einen Schinken, gespendet von den Gasthäusern Laurer in Sunzendorf, Schmidt, Aichazandt, Kohl, Frechetsfeld, sowie der Pension Anni, Metzgerei Bär in Sulzbach-Rosenberg und von Florian Roth. Graf zeigte sich überzeugt, dass es angesichts des guten Zuspruchs 2018 eine Neuauflage gibt.