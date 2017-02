Sport Illschwang

16.02.2017

Die Alten Herren zeigen beim Auftakt der Hallenmasters, dass sie immer noch fit sind. Auch die All-Star-Mannschaft des 1. FC Nürnberg ist wieder mit einigen berühmten Ex-Profi-Kickern dabei.

Eine Reihe prominenter Vereine ist dabei, wenn an diesem Wochenende das Hallenmasters des SV Illschwang in Sulzbach-Rosenberg stattfindet. Beim Auftakt am Freitagabend ab 18.30 Uhr zeigt mittlerweile zum dritten Mal das All-Star-Team des 1. FC Nürnberg, dass die ehemaligen Profis im Umgang mit dem runden Leder immer noch Spitze sind. Überhaupt schickt der Club mit der D-Jugend (Samstag ab 8 Uhr), den B-Juniorinnen (Samstag ab 13.30 Uhr), der E-Jugend (Sonntag ab 8 Uhr) und der F-Jugend (Sonntag ab 13.30 Uhr) vier weitere Mannschaften auf das Kunstrasenspielfeld in der Krötensee-Sporthalle.Bei den B-Juniorinnen kämpfen die Mädels des 1. FC Nürnberg gegen den FFC Frankfurt, die TSG Hoffenheim und den FC Ingolstadt 04 um den Turniersieg. Bei der E-Jugend dürften vor allem der TSV 1860 München und der SSV Jahn Regensburg dem Nürnberger Nachwuchs den Turniersieg streitig machen. Der SSV Jahn Regensburg ist auch bei der F-Jugend mit einer Mannschaft vertreten.Das Alte-Herren-Turnier startet am Freitag ab 18.30 Uhr mit dem 1. FC Nürnberg, den SF Ursulapoppenricht, der DJK Ammerthal, dem SV Kauerhof, dem FC Edelsfeld, dem SV Sorghof, den SK Fürnried und der SG Illschwang/Schwend.Das D-Jugend Turnier bestreiten am Samstag ab 8 Uhr der 1. FC Nürnberg, der FC Amberg, der SV Hahnbach, der FC Neukirchen, die JFG Vilstal, die JFG Herzogstadt Sulzbach-Rosenberg, der FC Großalbershof, die JFG Amberg-Sulzbach West 08 und zwei Mannschaften der SG Illschwang/Schwend/Kastl.Die B-Juniorinnen spielen am Samstag ab 13.30 Uhr mit: 1. FC Nürnberg, FC Ingolstadt 04, FFC Frankfurt, TSG Hoffenheim, JFG Kümmersbruck Mittlere Vils, TUS Rosenberg, SC Kirchenthumbach und SV Illschwang. Das Turnier der ersten Mannschaften beginnt am Samstag ab 19 Uhr mit dem SV Loderhof/Sulzbach, dem SV Kauerhof, dem SV Hahnbach, der DJK Ammerthal II, dem TUS Rosenberg, dem FC Schlicht, dem SV Etzelwang und dem SV Illschwang/Schwend.Bei der E-Jugend spiele am Sonntag ab 8 Uhr der 1.FC Nürnberg, der SSV Jahn Regensburg, der TSV 1860 München, die DJK Ursensollen, der SV Kauerhof, der SV Loderhof/Sulzbach, der FC Schlicht, der TSV Nittenau, die SpVgg Weigendorf und der SV Illschwang/Schwend.Das letzte Turnier bei den Hallenmasters spielt die F-Jugend am Sonntag ab 13.30 Uhr: 1.FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg, TUS Rosenberg, FC Edelsfeld, FC Neukirchen, DJK Ursensollen, SV Raigering, SpVgg Weigendorf, DJK Ammerthal und SV Illschwang/Schwend.