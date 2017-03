Sport Illschwang

24.03.2017

16

0 24.03.201716

Mit 680 Mitgliedern ist der SV Illschwang der größte Verein in der Gemeinde. Doch nicht nur dort spielt er eine bedeutende Rolle. Sein Hallenmasters auf Kunstrasen machte den SV auch überregional bekannt.

Sportheim Augenweide

Balkon in Planung

Ehrungen 25 Jahre:



Irene Kopp, Barbara Hartmann und Christian Dehling



30 Jahre:



Elfriede Pirner, Birgit Herbst und Marianne Niebler



35 Jahre:



Matthias Hüttner, Theresia Hüttner und Brigitte Aufschneider



40 Jahre:



Anni Luber und Erwin Herbst



45 Jahre:



Paula Ebert, Betty Herbst, Resi Hochholzer, Marianne Kinast und Margarete Pilhofer



50 Jahre:



Hans Pilhofer, Hans Luber, Helmut Kopp, Richard Hiltl, Peter Falk (no)

Rund 200 Kinder und Jugendliche gehören dem SV Illschwang derzeit an. Das machte Vorsitzender Thomas Dirler bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Absoluter Höhepunkt des vergangenen Jahres sei natürlich die Einweihung des neuen Sportheims gewesen. Das Hallenmasters auf Kunstrasen mit Rundumbande in der Krötensee-Sporthalle in Sulzbach-Rosenberg nicht zu vergessen.Das Sportheim sei eine Augenweide und gut in das Gelände integriert. Die Fußballer wüssten die Vorzüge des Umziehens und Duschens unmittelbar am Sportgelände zu schätzen. Als positiv bewertete es der Vorsitzende, dass es für Jugendliche nunmehr die Möglichkeit gibt, Geburtstagsfeiern im alten Sportheim abzuhalten. Weiter freute er sich über eine Zunahme an Bandenwerbung. Beeindruckend war für ihn die Beteiligung an der Werbung in der Halle und im Programmheft beim Hallenmasters. Ein Zeichen der Unterstützungsbereitschaft zeigte Hermann Weiß, Geschäftsführer der Feuerbestattung Hohenburg, der einen Spendenscheck von 500 Euro überreichte.Sorgen bereitet Dirler, dass beim Lauftreff noch immer keine neue Abteilungsleitung gewählt werden konnte. Sein Dank galt der Familie Herzog, die hier kommissarisch immer wieder einsprang. Als Jugendkoordinator berichtete Holger Kellner über die umfassenden Arbeiten für das Hallenmasters. Er freue sich schon auf das Zehnjährige, das 2018 gefeiert werden könne. Es soll einige besondere Überraschungen geben.Umfassend waren die Berichte aus den verschiedenen Sparten, wobei die Palette vom Kinderturnen über Fit nach 8, Damengymnastik, Nordic Walking, Lauftreff, Tischtennis bis hin zum Nachwuchsfußballbereich, den Mädchen- und Damenfußballbereich oder zur 1. und 2. Mannschaft im Fußball reichte.Von der Arbeit des Bauausschusses berichtete der stellvertretende Vorsitzende des SVI, Martin Luber, der auf zahlreiche Aktivitäten verweisen konnte. Die Planungen für den großen Balkon an der Westseite mit Blick auf das Rasenspielfeld seien abgeschlossen. Nach Möglichkeit soll diese Maßnahme noch heuer in die Tat umgesetzt werden.Schatzmeister Robert Luber erläuterte, der SV Illschwang habe für den Bau des neuen Sportheims bisher einen Gesamtbetrag von 280 000 Euro aufgebraucht. In diesem Jahr könne der SVI den Zuschuss des BLSV in Höhe von rund 25 000 Euro erwarten. Aus Jugendfördermitteln des Landkreises gebe es über drei Jahre verteilt noch einmal 10 000 Euro. Eine hervorragende Arbeit des Kassiers, so fanden nicht nur die Kassenprüfer Karl Burger und Richard Koller. Das sahen auch die restlichen der anwesenden Mitglieder so.