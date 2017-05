Sport Illschwang

Zu einer Werbung für den Sport im Nachwuchsbereich wurde der zum 26. Mal ausgetragene Kinderwaldlauf des SV Illschwang. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der Teilnehmer von 102 auf 151 gesteigert werden. Es handelte sich dabei um eine offene Veranstaltung, bei der jeder mitmachen durfte, der Spaß an Bewegung hat.

Drei Jahre alt

(no) Der besondere Anreiz der Veranstaltung liegt darin, dass jedes Kind einen Pokal und eine Urkunde bekommt. Darüber hinaus wurden die jeweils Streckenschnellsten bei den Mädchen und Jungen über eine, zwei oder drei Runden geehrt. Eine Runde hatte eine Länge von 750 Metern.Die jüngsten Teilnehmer waren drei Jahre alt. Teilweise wurden die ganz Kleinen von Mama und Papa ein gutes Stück begleitet. Kräftige Anfeuerung durch die zahlreichen Zuschauer war allen Läufern im Zielbereich und unterwegs gewiss.Auch das Wetter war an diesem Nachmittag den Läufern gewogen. Es herrschten ideale äußere Bedingungen. Maximilian Herbst von der Organisation Helfer vor Ort brauchte nicht einzugreifen. Für die Stärkung gab es Kaffee und Kuchen sowie Bratwürste vom Grill. Das Sportgelände mit dem neuen Sportheim bot für die Veranstaltung den idealen Rahmen.Die Streckenschnellsten über 750 Meter waren Amelie Rank vom ESV Amberg und Lukas Preißler von der DJK Ursensollen, über 1500 Meter Zoe Barth (ohne Verein) und Valentin Weigl vom SCMK Hirschau sowie über 2250 Meter Lena Dickert und Jonas Dickert (beide ebenfalls vom SCMK Hirschau). Die Siegerehrung nahmen der kommissarische Abteilungsleiter der Sparte Lauftreff Stefan Herzog, der Vorsitzende des SVI, Thomas Dirler, und der Schirmherr Bürgermeister Dieter Dehling vor. Herzog zeigte sich überwältigt vom großen Teilnehmerfeld. Er hoffte, dass die Resonanz auf die Veranstaltung auch in Zukunft so bleibt. Die Überreichung des Wanderpokals an die Klasse der Grundschule Illschwang, die die meisten Teilnehmer an den Start brachte, wird bei einem Extratermin stattfinden. Thomas Dirler lobte alle Helfer, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Der Schirmherr dankte speziell den Eltern und Großeltern, die die Kinder so großartig beim Sporttreiben unterstützen.